أوروبا: وفاة أكثر من 40 شخصا بسبب موجة الصقيع

أسفرت موجة الصقيع القادمة من سيبيريا والتي ضربت أوروبا خلال الأيام الأخيرة عن وفاة 41 شخصا منذ يوم الجمعة الماضي، معظمهم من المشردين بينما استمرت الاضطرابات في حركة النقل.

ولقي 18 شخصا حتفهم في بولندا وستة في تشيكيا وخمسة في ليتوانيا وأربعة في فرنسا ونفس العدد في سلوفاكيا إلى جانب اثنين في كل من ايطاليا ورومانيا. وفي استونيا، توفي سبعة أشخاص جراء البرد خلال شباط/ فبراير.

وبلغت الحرارة، ليل الثلاثاء والأربعاء، 21 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في كرواتيا والبوسنة، و20 درجة مئوية تحت الصفر في لويبك بشمال ألمانيا، و19 درجة مئوية تحت الصفر في جنوب بولندا، و18 درجة تحت الصفر في لييج ببلجيكا، وعشر درجات تحت الصفر في لندن، وانخفضت درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في سويسرا.

وبلغ الصقيع في فرنسا، أشدّه ليل الثلاثاء والأربعاء،حيث بلغت الحرارة 12 درجة مئوية تحت الصفر في ميتز الواقعة في شمال شرق البلاد.

وكان المشردون هم الأكثر تأثرا بدرجات الحرارة المتجمدة التي يتوقع أن تستمر حتى يوم غد الخميس، حيث توفي ثلاثة منهم في فرنسا وتشيكيا منذ يوم الجمعة واثنان في إيطاليا بعدما رفض أحدهما ترك الموقع الذي كان ينام فيه بالهواء الطلق في ميلانو.

واتخذت عدة مدن في بلجيكا، قرارا غير مسبوق بإجبار المشردين على البقاء في الملاجئ، وفي ألمانيا، دعت هيئة مساعدة المشردين إلى بقاء مراكز الاستقبال مفتوحة طوال اليوم وليس ليلا فقط.

وقالت رئيسة الهيئة التي سجلت أربع وفيات جراء البرد منذ مطلع الشتاء ويرينا روزنيكي "الموت ممكن من البرد خلال النهار كذلك".

أما في إيرلندا، فسارع السكان إلى الأسواق لتخزين الطعام مع اقتراب عاصفة "إيما" التي يتوقع أن تتسبب بأكبر تساقط للثلوج في البلاد منذ العام 1982.

و تسببت الثلوج، في بريطانيا وهولندا والبلقان والدول الإسكندينافية، باضطراب حركة السير على الطرقات والملاحة الجوية والقطارات، وألغيت أو تأخرت رحلات في مطاري لندن ودبلن فيما تعطلت حركة النقل في أربع خطوط قطارات في السويد.

وعملت وسائل التدفئة في أنحاء القارة بأقصى طاقاتها. وأعلنت شركة "غازبورم" الروسية أنها تخطت لستة أيام الأرقام القياسية لتصدير الغاز إلى أوروبا. وسجل آخر رقم قياسي الإثنين حيث بلغت كمية الغاز التي صدرتها إلى القارة 666,8 مليون متر مكعب.