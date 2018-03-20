الهند تعلن العثور على جثث 39 عاملا هنديا خطفوا في العراق

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث 39 عاملا هنديا كانوا قد خطفوا في العراق قبل ثلاث سنوات.

وكان العمال المخطوفون، ومعظمهم من شمالي الهند، يعملون لدى شركة بناء قرب الموصل عندما اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المدينة العراقية، واستولوا على أراض شاسعة هناك.

ونقل إن أقارب للعمال قولهم إنهم تلقوا مكالمات هاتفية من بعض العمال بعد خمسة أيام من الاستيلاء على الموصل في 2015، قالوا فيها إنهم بحاجة لمساعدة.

وأبلغت وزيرة الشؤون الخارجية، سوشما سواراج، نواب البرلمان، اليوم، أن الجثث عثر عليها مؤخرا وسط كومة تراب.

وأضافت أن اختبارات الحمض النووي أكدت أن 38 منهم هم من العمال المخطوفين، أما الجثة الأخيرة فلم تتأكد هوية صاحبها بعد.