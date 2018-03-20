  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الهند تعلن العثور على جثث 39 عاملا هنديا خطفوا في العراق

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 09:52

الهند تعلن العثور على جثث 39 عاملا هنديا خطفوا في العراق
الموصل (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث 39 عاملا هنديا كانوا قد خطفوا في العراق قبل ثلاث سنوات.

وكان العمال المخطوفون، ومعظمهم من شمالي الهند، يعملون لدى شركة بناء قرب الموصل عندما اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المدينة العراقية، واستولوا على أراض شاسعة هناك.

ونقل إن أقارب للعمال قولهم إنهم تلقوا مكالمات هاتفية من بعض العمال بعد خمسة أيام من الاستيلاء على الموصل في 2015، قالوا فيها إنهم بحاجة لمساعدة.

وأبلغت وزيرة الشؤون الخارجية، سوشما سواراج، نواب البرلمان، اليوم، أن الجثث عثر عليها مؤخرا وسط كومة تراب.

وأضافت أن اختبارات الحمض النووي أكدت أن 38 منهم هم من العمال المخطوفين، أما الجثة الأخيرة فلم تتأكد هوية صاحبها بعد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الموصل
#الهند
#العراق

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دمشق: مقتل 36 عنصرا من قوات النظام بهجوم لداعش
دمشق: مقتل 36 عنصرا من قوات النظام بهجوم لداعش

2018-03-20

فرنسا: اعتقال ساركوزي بشبهات فساد
فرنسا: اعتقال ساركوزي بشبهات فساد

2018-03-20

ترامب يلتقي بن سلمان ويحث على حل الأزمة الخليجية
ترامب يلتقي بن سلمان ويحث على حل الأزمة الخليجية

2018-03-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

2018-03-19
عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال ويصف فريدمان بـ

عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال ويصف فريدمان بـ"ابن الكلب"

2018-03-19
لاودر يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار

لاودر يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار "الدولة اليهودية"

2018-03-19
صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

2018-03-19
اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

2018-03-19