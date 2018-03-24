الكوريتان تتفقان على عقد مباحثات أواخر الشهر الجاري

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، موافقة جارتها الشمالية على مقترح لعقد مباحثات رفيعة المستوى، أواخر آذار الجاري.

وأضافت وزارة توحيد الكوريتين، في بيان، أن المحادثات ستجرى في 29 آذار، وتتناول تحديد موعد وجدول أعمال القمة المرتقبة، بين زعيمي البلدين، في أبريل/ نيسان المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الوزارة، أن بيونغ يانغ "سلمت موافقتها عبر قناة الاتصالات الحدودية اليوم"، وأنها سترسل وفدًا من ثلاثة أعضاء، برئاسة ري سون غون، رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي.

ومن المُقرر أن تُعقد المباحثات في قرية الهدنة الحدودية "بانمونجوم".

وفي يوم الخميس، أبلغت سول، بيونغ يانغ بمقترحها، وقالت آنذاك إنها "سترسل وفدًا من ثلاثة أعضاء، بقيادة وزير توحيد الكوريتين، تشو ميونغ جيون".

ومن المُقرر أن يجتمع الرئيس الجنوبي، مون جيه إن، مع الزعيم الشمالي، كيم جونغ أون، أواخر أبريل، بحسب يونهاب.

وفي حال عُقدت القمة، فإنها ستكون الثالثة من نوعها بين البلدين، بعد قمتين عقدتا في بيونغ يانغ، عامي 2000 و2007.

وعقدت الكوريتان محادثات ثنائية تاريخية، أواخر شباط الماضي، بعد توقف دام سنوات، على خلفية التوتر الذي تسببت به أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية.