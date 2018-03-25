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روسيا: مصرع امرأة و3 أطفال في حريق ضخم بمركز تجاري

تاريخ النشر: 25/03/2018 - 17:06

روسيا: مصرع امرأة و3 أطفال في حريق ضخم بمركز تجاري
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

لقي ثلاثة أطفال وامرأة مصارعهم، اليوم الأحد، جراء حريق ضخم شب بمركز تجاري في مدينة كيميروفو الروسية، فيما تم إجلاء 250 شخصًا من المبنى.

ونقلت وكالة "تاس" عن لجنة التحقيقات الروسية أن حوالي 20 شخصا تضرروا جراء الحريق، من بينهم أطفال، مضيفة أنه تم العثور على أربعة جثث لامرأة و3 اطفال.

وقالت اللجنة إن جثث الضحايا عُثر عليها ملقاة في غرفة الأطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي.

وأضافت أنه تم فتح ملف جنائي في الحادث.

وأفادت أجهزة الطوارئ أن 20 شخصا تم إنقاذهم من الحريق، إضافة إلى إجلاء حوالي 250 شخصا من المبنى، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ملف خاص | يوم الأرض

#روسيا
#حريق
#مركز تجاري

من عرب 48

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