  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

متظاهرون روس يُطالبون بإقالة مسؤولين عَقِب حريق المركز التجاري

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 17:14

متظاهرون روس يُطالبون بإقالة مسؤولين عَقِب حريق المركز التجاري
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

تظاهر نحو 3 آلاف أمام مقر بلدية مدينة كيميروفو الروسية، مطالبين باستقالة مسؤولين محليين على خلفية مصرع العشرات جراء حريق اندلع في مركز تجاري بالمدينة.

وطالب المتظاهرون السلطات المحلية بالكشف عن "الأرقام الحقيقية" لعدد ضحايا الحريق، مؤكدين أنهم لا يصدقون الحصيلة الرسمية المعلنة. وهتفوا قائلين: "الحقيقة الحقيقة.. كم عدد الضحايا؟".

وطالبوا باستقالة عدد من المسؤولين محملين إياهم المسؤولية عن الحريق، ومن بينهم عمدة كيميروفو إليا سرديوك، ومحافظها أمان توليفيف.

من جهة أخرى، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة كيميروفو صباح اليوم، ووضع باقة من الزهور على نصب تذكاري خُصص لتكريم ضحايا الحريق.

وخلال كلمة له على هامش المناسبة، حثّ بوتين المواطنين على عدم التشكيك بعدد الضحايا الذي أعلنته السلطات الرسمية، وعدم تصديق المعلومات الخاطئة التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.

وأشار بوتين إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا جراء حريق نشب في مركز تجاري ناجم عن الإهمال وعدم المسؤولية.

وكان 64 شخصا معظمهم من الأطفال، قد لقوا مصارعهم، في حريق مدمر اندلع في مركز تسوق مكتظ في مدينة كيميروفو الصناعية في سيبيريا الغربية بروسيا.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#متظاهرون
#روس
#روسيا
#حريق المركز التجاري
#حريق
#قتلى

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناتو يطرد 7 من العاملين بالبعثة الروسية
الناتو يطرد 7 من العاملين بالبعثة الروسية

2018-03-27

فيديو يشكك باعتراض السعودية لصواريخ الحوثيين
فيديو يشكك باعتراض السعودية لصواريخ الحوثيين

2018-03-27

معهد الدوحة: تدشين الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة
معهد الدوحة: تدشين الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة

2018-03-27

الأكثر قراءة

تقارير إسرائيلية رسمية: عدد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

تقارير إسرائيلية رسمية: عدد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

2018-03-26
أزمة الجاسوس الروسي: 18 دولة تطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي

أزمة الجاسوس الروسي: 18 دولة تطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي

2018-03-26
64 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حريق بمركز تجاري بروسيا

64 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حريق بمركز تجاري بروسيا

2018-03-26
الجرافات العسكرية تتوغل بالقطاع والقسام تتوعد الاحتلال

الجرافات العسكرية تتوغل بالقطاع والقسام تتوعد الاحتلال

2018-03-26
تقلبات جوية بدرجات الحرارة وعودة الشتاء ليل الخميس

تقلبات جوية بدرجات الحرارة وعودة الشتاء ليل الخميس

2018-03-26