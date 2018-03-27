متظاهرون روس يُطالبون بإقالة مسؤولين عَقِب حريق المركز التجاري

تظاهر نحو 3 آلاف أمام مقر بلدية مدينة كيميروفو الروسية، مطالبين باستقالة مسؤولين محليين على خلفية مصرع العشرات جراء حريق اندلع في مركز تجاري بالمدينة.

وطالب المتظاهرون السلطات المحلية بالكشف عن "الأرقام الحقيقية" لعدد ضحايا الحريق، مؤكدين أنهم لا يصدقون الحصيلة الرسمية المعلنة. وهتفوا قائلين: "الحقيقة الحقيقة.. كم عدد الضحايا؟".

وطالبوا باستقالة عدد من المسؤولين محملين إياهم المسؤولية عن الحريق، ومن بينهم عمدة كيميروفو إليا سرديوك، ومحافظها أمان توليفيف.

من جهة أخرى، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة كيميروفو صباح اليوم، ووضع باقة من الزهور على نصب تذكاري خُصص لتكريم ضحايا الحريق.

وخلال كلمة له على هامش المناسبة، حثّ بوتين المواطنين على عدم التشكيك بعدد الضحايا الذي أعلنته السلطات الرسمية، وعدم تصديق المعلومات الخاطئة التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.

وأشار بوتين إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا جراء حريق نشب في مركز تجاري ناجم عن الإهمال وعدم المسؤولية.

وكان 64 شخصا معظمهم من الأطفال، قد لقوا مصارعهم، في حريق مدمر اندلع في مركز تسوق مكتظ في مدينة كيميروفو الصناعية في سيبيريا الغربية بروسيا.