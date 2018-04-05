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ملادينوف يطالب إسرائيل بضبط النفس وعدم قمع مسيرة العودة

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 16:36

ملادينوف يطالب إسرائيل بضبط النفس وعدم قمع مسيرة العودة
(أرشيف)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الخميس، إنه يجب السماح للمظاهرات والاحتجاجات في قطاع غزة بالمضي قدما بشكل سلمي.

وأكد ملادينوف في بيان صحفي مقتضب، اليوم الخميس، أنه يتابع بقلق الاستعدادات والخطابات المستمرة بشأن مسيرة العودة الكبرى صباح الجمعة في غزة.

ودعا "قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي إلى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، كما يجب على الفلسطينيين تجنب الاحتكاك عند سياج غزة".

وشدد على ضرورة عدم تعريض ⁧‫الأطفال⁩ على وجه الخصوص للخطر في أي وقت من قبل أي شخص.

يشار إلى أن انتقادات دولية وجهت للاحتلال الإسرائيلي على خلفية اعتدائه على المظاهرات السلمية التي خرجت في قطاع غزة، وقتله 20 فلسطينيا أعزلا، وإصابة أكثر من 1600 آخرين بجراح مختلفة.

وطالبت الأمم المتحدة ودولا أوروبية بفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال في غزة، بينما رفض الاحتلال هذه الدعوات، متوعدا باستخدام القوة في حال الاقتراب من الحدود بين غزة والاحتلال.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#ملادينوف
#الأمم المتحدة
#مسيرة العودة
#غزة
#شهداء
#الاحتلال

من عرب 48

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