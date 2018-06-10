طائرة زعيم كوريا الشمالية تحط بسنغافورة

حطت طائرة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون صباح اليوم الأحد، في سنغافورة، حيث سيشارك في القمة المقرر عقدها يوم 12 حزيران/ يونيو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ووفقا لمصادر الوكالة، فقد استقل كيم جونغ أون طائرة تابعة لشركات الطيران الصينية، كانت تستخدم لنقل كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية. مشيرا إلى أن إقلاع الطائرة من مطار بيونغ يانغ تم الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء دون ذكر تفاصيل إن طائرة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الخاصة غادرت من بيونجيانج في طريقها إلى سنغافورة.

كما غادرت طائرة شحن مختلفة كانت قد رافقت كيم خلال الزيارة التي قام بها للصين في الآونة الأخيرة بيونجيانج في طريقها على الأرجح إلى سنغافورة يوم الأحد قبل اجتماع القمة الذي يعقده كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيجتمع الزعيمان يوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه سيتوجه إلى سنغافورة للقاء الزعيم الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون مهمة للغاية لكوريا الشمالية.

وذكر الرئيس ترامب، خلال في مؤتمر صحفي في مدينة كيبيك الكندية التي تستضيف قمة الدول السبع الكبرى، "سأغادر بعد هذا المؤتمر إلى سنغافورة للقاء كيم جونغ أون من أجل إحلال السلام"، متابعا: "نتطلع للقاء كيم جونغ أون وهذا لقاء مهم جدا بالنسبة لكوريا الشمالية وللعالم أيضا".