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مسؤول إيراني يُحذّر كيم: ترامب قد يلغي الاتفاق النّووي

تاريخ النشر: 12/06/2018 - 14:49

مسؤول إيراني يُحذّر كيم: ترامب قد يلغي الاتفاق النّووي
أرشيفية
عرب ٤٨/ أ ب
تحرير: باسل مغربي

حذَّر ناطق باسم الحكومة الإيرانية، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يلغي أي اتفاقٍ نوويّ مع كوريا الشمالية.

وأوردت وكالة "أنباء فارس" نقلًا عن محمد باقر نوبخت قوله اليوم الثلاثاء: "نحن نواجه رجلًا يلغي توقيعه وهو بالخارج".

وتُعدّ تعليقات نوبخت هي الأولى التي يُدلي بها مسؤول إيرانيّ عقب ختام قمة ترامب - كيم النوويّة.

واتفق كل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على "طيّ صفحة الماضي" خلال قمة تاريخية، عُقِدت اليوم الثلاثاء، وقّع الطّرفان فيها وثيقةً تعهّد فيها الزعيم الكوري الشمالي بـ"نزعٍ كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

ويوم الأحد، أثناء توجّهه للقمة مع كيم، أعلن ترامب رفضه لاتفاقٍ وقَّعه قادة مجموعة السبع الكبرى في قمتهم بكندا. كذلك انسحبت الولايات المتحدة في أيَّار من اتفاق 2015 التاريخي مع إيران.

 

 


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من عرب 48

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