أفغانستان: مقتل 20 شخصًا بتفجير لاحتفال بوقف إطلاق النار

عرب ٤٨ / أ ف ب

أدى هجوم انتحاري في أفغانستان، اليوم السبت، إلى مقتل 20 شخصًا على الأقل، جرّاء الانفجار الشديد الذي حصل بالمنطقة.

وفجر الانتحاري نفسه خلال احتفال بوقف غير مسبوق لإطلاق النار في افغانستان بين الأطراف المتنازعة، وضم الحشد عناصر من طالبان وقوات الأمن ومدنيين، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وجاء الهجوم مع إعلان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، من جانب واحد تمديد وقف لإطلاق النار مدته أسبوع مع حركة طالبان مع استمرار صمود هدنة عيد الفطر.

وقال الناطق باسم محافظ ولاية ننغرهار، آية الله خوجياني، إن 16 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الاعتداء الذي وقع في منطقة رودات في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم لكن مصدرا أمنيا أفغانيا رجح وقوف تنظيم "داعش" الإرهابي خلفه.

ووقع الهجوم قبل وقت قليل من إعلان الرئيس غني تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته حكومته وطالبان بمناسبة عيد الفطر قائلا "أطلب من قوات الأمن البقاء في مواقعها الدفاعية".

ودعا كذلك الحركة المتمردة إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته من جهتها لمدة ثلاثة أيام وتنقضي مدته الأحد.

وكان من المتوقع أن تنتهي مدة وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الثلاثاء.

وأفسح وقف الأعمال القتالية الجمعة والسبت المجال لمشاهد غير مسبوقة في افغانستان بين قوات الأمن وعناصر طالبان حيث تبادل عناصر من الطرفين العناق والتقطوا الصور التذكارية معا.