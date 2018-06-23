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أثناء مشاركته في تجمع انتخابي: محاولة اغتيال تستهدف رئيس زيمبابوي

تاريخ النشر: 23/06/2018 - 18:03

أثناء مشاركته في تجمع انتخابي: محاولة اغتيال تستهدف رئيس زيمبابوي
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

استهدفت محاولة اغتيال، اليوم السبت، رئيسَ زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، أثناء مشاركته في تجمع انتخابي في استاد "وايت سيتي" بمدينة بولاوايو، جنوبي غربي البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا هيرالد" المحلية (خاصة)، عن جورج تشارامبا المتحدث الرئاسي قوله: "تم إجلاء الرئيس منانغاغوا بنجاح دون تعرضه لأي إصابة".

كما أوردت الصحيفة تسجيل عدد من الإصابات في صفوف الحاضرين، لا سيما المتواجدين في محيط منصة الشخصيات الهامة (VIP).

وقالت إن ثمة أنباء عن إصابة نائب الرئيس كيمبو موهابي في قدمه، ووزير المياه والبيئة والمناخ أوبا موشينغوري كاشيري، واثنين من المسؤولين، وعدد من أفراد الأمن الشخصيين.

ويخوض "منانغاغوا" في تموز المقبل انتخابات رئاسية تُعدّ الأولى منذ انتهاء فترة حكم الرئيس المستقيل روبرت موغابي، الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وفي تشرين الثاني الماضي، تولى منانغاغوا الملقب بـ "التمساح" الحكم في بلاده بشكل مؤقت، بعد استقالة روبرت موغابي الذي حكم البلاد 37 عاما.

وقدم "موغابي" استقالته مع بدء حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي ـ الجبهة الوطنية" الحاكم إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية، على خلفية أزمة سياسية بينه وبين الجيش.

 

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#زيمبابوي
#محاولةاغتيال

من عرب 48

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