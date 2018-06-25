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المعارضة التركية تُقر: إردوغان فاز في الانتخابات

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 12:56

المعارضة التركية تُقر: إردوغان فاز في الانتخابات
محرم إنجة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، اليوم الإثنين، والذي حصل على 30.67% من أصوات الناخبين الأتراك، عن قبول المعارضة لنتائج الانتخابات التي جرت أمس، الأحد، والتي أسفرت عن فوز مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب إردوغان.

وقال إنجه، الذي يمثل السواد الأعظم من المعارضة التركية، في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة أنقرة، "أقبل بنتائج الانتخابات".

وأكد إنجه مخاطبا الرئيس التركي الفائز، رجب طيب إردوغان، قائلا: "فلتكن رئيسا لنا جميعا واحتضن الجميع، كنت سأفعل ذلك لو تم انتخابي".

وأوضح إنجه أنه "لم أهنئ إردوغان بعد بفوزه بالانتخابات، لكنني سأهنئه".

وشهدت تركيا، أمس الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88%، حسب نتائج غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب إردوغان، على 52.55% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.67% من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62% من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04% من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.62% (67 مقعدا).

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#محرم إنجة
#الانتخابات
#إردوغان

من عرب 48

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