أفغانستان: مقتل 12 من "طالبان" بغارة للطيران الحكومي

قُتِل ما لا يقل عن 12 مسلحا من حركة "طالبان"، وأُصيب 18 آخرون بجروح، اليوم السبت، إثر غارة شنّها سلاح الجو الأفغاني شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن مسؤولين محليين قولهم إن "الغارة كانت جزءا من عملية خاضتها القوات الجوية الأفغانية بهدف تدمير معاقل طالبان في منطقة جوند بولاية بادغيس".

وقال قائد شرطة ولاية بادغيس، أحمد فهيم قاييم، في تصريح صحفي، إن "السكان المحليين يتعاونون بشكل كبير مع قوات الأمن".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غنيّ، انتهاء الهدنة الإضافية التي أقرّها منتصف حزيران الجاري مع مسلحي حركة "طالبان"، بعد انقضاء هدنة أولى تزامنت مع حلول عيد الفطر.

وفي 16 حزيران الجاري، مدد "غنيّ" هدنة من جانب واحد مع حركة طالبان لفترة إضافية.

وجاءت الهدنة بعد انقضاء العمل بأخرى استمرت لمدة أسبوع، اعتبارا من 12 يونيو، بمناسبة "عيد الفطر"، وشاركت فيها "طالبان".

يشار إلى أن هدنة "عيد الفطر"، هي الأولى التي تعلن فيها حركة طالبان وقف هجماتها، منذ الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001.