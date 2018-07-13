سورية: مقتل 28 مدنيًا في غارة على دير الزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن 54 شخصا على الأقل، بينهم 28 مدنيا قتلوا في غارة جوية على بلدة السوسة بمحافظة دير الزور، وهي أحد الجيوب الأخيرة لتنظيم "الدولة الإسلامية " (داعش) في سورية.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن الغارة استهدفت "تجمعا لمدنيين" بالقرب من بلدة السوسة في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية، لكن تعذر عليه تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بضربة للطيران العراقي أو للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) وصحيفة الوطن المؤيدة للحكومة في نسختها الإلكترونية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربة جوية بالقرب من بلدة البوكمال شرقي نهر الفرات.

وقالت سانا نقلا عن مصادر محلية إن تقارير مبدئية تظهر أن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأضافت أن الضربات الجوية استهدفت بلدات السوسة والباغوز فوقاني في محافظة دير الزور.

والخميس اعتبر ممثل فرنسا في قيادة قوات التحالف، الجنرال فريديريك باريزو، أن الجهاديين يمكن أن يهزموا في هذه المنطقة في غضون "بضعة أسابيع".

وتابع باريزو "لا يزال هناك جيبان، وفي غضون بضعة أسابيع أعتقد أنه يمكن القول إن ‘داعش‘ لن تسيطر على أي أراض في منطقة عملياتنا".

وبات التنظيم الذي أعلن في العام 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مناطق واسعة احتلها في سورية والعراق المجاور، يتواجد في جيوب محدودة في المناطق الصحراوية في سورية والعراق.

وأواخر 2017 أعلنت السلطات العراقية طرد تنظيم "داعش"من جميع المناطق المأهولة بالسكان في العراق، بينما تقتصر المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم على 3% من الأراضي السورية، بحسب المرصد.