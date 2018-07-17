  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مسؤول إيراني يُهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 20:34

مسؤول إيراني يُهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: خالد السيد

صرح نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، يهروز كمال وندي، أن لاده تستعد لمواجهة فشل المفاوضات المحتمل مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي، عبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، من اجل إنقاذ الاتفاق.

وقال المسؤول الإيراني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في طهران "اتخذنا إجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى تخصيب (اليورانيوم) إذا كان ذلك ضروريا، وإذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين".

وأضاف "نواصل بالتأكيد تنفيذ تعهداتنا الواردة" في الاتفاق النووي، "لكن في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار كل السيناريوات (الممكنة) ونستعد"، ونبه إلى أن بلاده لم تخرج من إطار الاتفاق حتى الآن..

وأتاح الاتفاق النووي الذي وقع في تموز/يوليو 2015 مع القوى الكبرى إخراج إيران من عزلتها عبر رفع قسم من العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز وأميركا "مستعدة لضمان حرية الملاحة"
هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم، الخميس، بإغلاق مضيق هرمز إذا لم تستطع إيران بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية، فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك. فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها القوات مستعدة لضمان حرية الملاحة.
 

ورغم استمرار هذه الحالة لثلاث سنوات متواصل، أعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيار/مايو الماضي انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات بحق إيران، وزيادتها بشكل كبير جدًا لتشمل أيضًا كل الشركات العالمية الأخرى المتعاملة مع إيران، مما أدى إلى انسحاب شركات عالمية تعمل في عدّة قطاعات من إيران، لعدم تحملها عبئ العقوبات.

لكن برلين ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي لا تزال متمسكة بالاتفاق وقدمت بداية تموز/يوليو إلى إيران سلسلة "ضمانات" اقتصادية لإنقاذه، لكن طهران اعتبرتها غير كافية.

وتستمر المفاوضات بين الجانبين، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، يوم أمس الإثنين أنها قد تستغرق "أسابيع" بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

 


#إيران
#عقوبات
#اتفاق نووي
#ترامب
#أوروبا
#برنامج نووي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: إقرار قانون يُحارب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
مصر: إقرار قانون يُحارب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

2018-07-17

السعودية تُعدم 7 أشخاص في يوم واحد
السعودية تُعدم 7 أشخاص في يوم واحد

2018-07-17

العراق: تصاعد الاحتجاجات في الجنوب والشرطة تقمع المحتجين
العراق: تصاعد الاحتجاجات في الجنوب والشرطة تقمع المحتجين

2018-07-17

الأكثر قراءة

"طفلي ما عاش غير الحرب والحصار"

2018-07-16
بالأرقام: حصاد بطولة كأس العالم 2018

بالأرقام: حصاد بطولة كأس العالم 2018

2018-07-16
اشتباه: امرأة ألقت سكينا فأصابت ابنها

اشتباه: امرأة ألقت سكينا فأصابت ابنها

2018-07-16
نائبة رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

نائبة رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

2018-07-16
ترامب وبوتين: أمن إسرائيل هدف مشترك

ترامب وبوتين: أمن إسرائيل هدف مشترك

2018-07-16