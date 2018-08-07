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رئيس الفليبين يُهدد عناصر شرطة بالقتل

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 22:19

رئيس الفليبين يُهدد عناصر شرطة بالقتل
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: خالد السيد

هدد الرئيس الفلبيني،رودريغو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، عناصر شرطة فاسدين، بالقتل في حال استمروا بأعمالهم المخالفة للقانون، في بث حي على شاشات التلفزيون. 

وجاءت تصريحات دوتيرتي المثيرة للغرابة خلال اجتماع عقده في القصر الرئاسي مع 102 شرطي مشتبهين في ارتكاب جرائم مختلفة، حيث هددهم بإصدار أوامر قتل بحقهم في حال أخطأوا من جديد.

وقال دوتيرتي إنه سيبحث ملفات بعض عناصر الشرطة كل على حدة.

وصرح دوتيرتي شاتمًا أفراد الشرطة: "سأقتلكم بالفعل إذا استمررتم على هذا الحال. بعد الآن سيراقبكم فريق خاص. سأصدر تعليمات حول قتلكم في حال ارتكابكم أي خطأ صغير".

رئيس الفلبين: سأستقيل "إذا ثبت وجود الله"
أعلن الرئيس الفلبينيّ، رودريغو دوتيرتي، استعدادَه لتقديم استقالته "إذا أثبت أحد وجود إله للكون".
 

وخاطب دوتيرتي عائلات عناصر الشرطة قائلا: "إذا مات هؤلاء الشرطيون فلا تغضبوا علينا باسم حقوق الإنسان. لأني وجهت تحذيراتي".

ويشار إلى أن عناصر الشرطة المذكورين يواجهون تهما بارتكاب جرائم مثل الفساد والاغتصاب وتجارة المخدرات.

وقضت حملة الرئيس الفلبيني ضد المخدرات على أرواح أكثر من 4500 إنسان كان "يُشتبه بهم" بتجارة المخدرات، خلال مداهمات إطلاق نار. 

 



من عرب 48

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