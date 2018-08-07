رئيس الفليبين يُهدد عناصر شرطة بالقتل

هدد الرئيس الفلبيني،رودريغو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، عناصر شرطة فاسدين، بالقتل في حال استمروا بأعمالهم المخالفة للقانون، في بث حي على شاشات التلفزيون.

وجاءت تصريحات دوتيرتي المثيرة للغرابة خلال اجتماع عقده في القصر الرئاسي مع 102 شرطي مشتبهين في ارتكاب جرائم مختلفة، حيث هددهم بإصدار أوامر قتل بحقهم في حال أخطأوا من جديد.

وقال دوتيرتي إنه سيبحث ملفات بعض عناصر الشرطة كل على حدة.

وصرح دوتيرتي شاتمًا أفراد الشرطة: "سأقتلكم بالفعل إذا استمررتم على هذا الحال. بعد الآن سيراقبكم فريق خاص. سأصدر تعليمات حول قتلكم في حال ارتكابكم أي خطأ صغير".

وخاطب دوتيرتي عائلات عناصر الشرطة قائلا: "إذا مات هؤلاء الشرطيون فلا تغضبوا علينا باسم حقوق الإنسان. لأني وجهت تحذيراتي".

ويشار إلى أن عناصر الشرطة المذكورين يواجهون تهما بارتكاب جرائم مثل الفساد والاغتصاب وتجارة المخدرات.

وقضت حملة الرئيس الفلبيني ضد المخدرات على أرواح أكثر من 4500 إنسان كان "يُشتبه بهم" بتجارة المخدرات، خلال مداهمات إطلاق نار.