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على وقع العقوبات الأميركية: الاتحاد الأوروبي يشجع زيادة التجارة مع إيران

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 12:53

على وقع العقوبات الأميركية: الاتحاد الأوروبي يشجع زيادة التجارة مع إيران
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغيريني، أن الاتحاد يشجع زيادة التجارة مع إيران. وذلك في تصريحات لها خلال زيارتها العاصمة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء، وتطرقت إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأعربت عن ثقتها بأن الحفاظ على الاتفاق يصب في مصلحة المنطقة والعالم على حد سواء.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لمواصلة بقاء إيران في الاتفاق واستفادة الشعب الإيراني من فوائده الاقتصادية.

ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز العمل رسميا، الثلاثاء، وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية.

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

 


#فيدريكا موغيريني
#الاتحاد الأوروبي
#الاتفاق النووي
#إيران

من عرب 48

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