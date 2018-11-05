"السعودية أرسلت فريقًا لمحو أدلة قتل خاشقجي"

أكد مسؤول تركي، اليوم الإثنين، تقريرا نشرته صحيفة "صباح" التركية، أن السعودية أرسلت "فريق تطهير" مكونا من رجلين لإخفاء الأدلة على قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، بعد أسبوع من اختفائه في القنصلية السعودية في إسطنبول، ووصف ذلك بأنه علامة على أن مسؤولين سعوديين كبارا كانوا على علم بالجريمة.

وقال المسؤول مؤكدا تقريرا نشرته الصحيفة الموالية للحكومة التركية، إن كيميائيا وخبيرا في مجال السموم كانا مكلفين بمهمة محو الأدلة قبل السماح للمحققين الأتراك بدخول القنصلية ومقر إقامة القنصل.

وعرّفت الصحيفة الرجلين بأنهما أحمد عبد العزيز الجنابي، وخالد يحيى الزهراني، قائلة إنهما وصلا إلى تركيا ضمن فريق من 11 شخصا أرسل للمشاركة في التفتيش مع المسؤولين الأتراك.

واختفى خاشقجي، كاتب المقال في صحيفة "واشنطن بوست" والمنتقد لسياسات الحاكم الفعلي في السعودية وولي العهد، محمد بن سلمان، يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأصر المسؤولون السعوديون في بادئ الأمر على أن خاشقجي غادر القنصلية ثم قالوا إنه قتل في "عملية سارت على نحو خاطئ" ولم تكن مدبرة. لكن النائب العام السعودي سعود المعجب قال في وقت لاحق إن القتل كان مدبرا.

ونفذ مسؤولون أتراك وسعوديون عمليات تفتيش مشتركة للقنصلية ومقر القنصل في إسطنبول، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يقول إن بعض المسؤولين السعوديين ما زالوا يحاولون التغطية على الجريمة. وطلبت أنقرة تعاون الرياض كذلك في العثور على جثة خاشقجي التي قال ممثل الادعاء في إسطنبول إنه جرى تقطيعها.

وأكد مسؤول تركي بارز، بحسب "رويترز"، اسمي الرجلين اللذين أوردتهما صحيفة "صباح". وقال "نعتقد أن الشخصين جاءا إلى تركيا لغرض واحد، هو إخفاء الأدلة في مقتل جمال خاشقجي قبل السماح للشرطة التركية بتفتيش المكان".

وأضاف المسؤول إن الشخصين نفذا عمليات تطهير في القنصلية ومقر إقامة القنصل في إسطنبول، حتى يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر، ثم غادرا البلاد بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتابع المسؤول "حقيقة إرسال فريق تطهير من السعودية بعد تسعة أيام من الجريمة تشير إلى أن قتل خاشقجي كان معروفا لكبار المسؤولين السعوديين".

وتقول السعودية إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتصل بمقتل خاشقجي، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية في اجتماع في جنيف، اليوم الإثنين، إن الرياض تحقق في القضية وتعتزم محاكمة الجناة.

تقارير عن الحمض

وأثارت روايات السعودية المتضاربة عن قتل خاشقجي غضبا عالميا على السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وأضرت بصورة ولي العهد باعتباره إصلاحيا، بعد تخصيص ملايين الدولارات لتبييض صورته في الولايات المتحدة الأميركية والمحافل الدولية.

وأعلنت تركيا مجموعة من الأدلة التي تتحدى نفي السعودية ضلوعها في القتل في بادئ الأمر، ومازالت تضغط على الرياض للحصول على تفاصيل.

وطالب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الإثنين، بالتحقيق في تقارير عن أن جثة خاشقجي أذيبت في الحمض.

وأضاف لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "السؤال الآن هو من أصدر الأوامر؟ هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن... وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك".

وقال إردوغان في مقال لـ"واشنطن بوست"، يوم الجمعة، إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من "أعلى المستويات"، في الحكومة السعودية ودعا إلى الكشف عن مدبري القتل.