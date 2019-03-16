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وزير الداخلية الإيطالي يدعو "للتنبه من التطرّف الإسلامي فقط"

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 22:45

وزير الداخلية الإيطالي يدعو "للتنبه من التطرّف الإسلامي فقط"
الوزير الإيطالي (أ ب)
عرب ٤٨

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، السّبت، إن التطرف الوحيد الذي يستدعي التنبه له هو "التطرف الإسلامي".

ويواصل بذلك الوزير، الذي يتزعم حزب "رابطة الشمالي" اليميني المتطرف، تصريحاته المثيرة للجدل، والتي تتضمن مضامين معادية للإسلام والمسلمين والمهاجرين.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.

وبهذا الخصوص، سأل موقع "fanpage" المحلي سالفيني حول إمكانية وقوع مجزرة في إيطاليا على نحو ما حصل داخل مسجدين في نيوزيلندا، وهو ما أجاب عليه الوزير بالتأكيد أن "كل أعمال العنف المرتبطة بالمتطرفين اليمينيين واليساريين في بلاده محظورة"، إلا أنه استدرك "مع ذلك، فإن التطرف الوحيد الذي يستحق التنبه هو التطرف الإسلامي".

وكان سلفيني اشتبك مع الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفه المتطرفة المعادية للمهاجرين.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، تمسك سالفيني برفض استقبال مهاجرين قصر عالقين في البحر المتوسط، بعد أن أنقذتهم سفينة إسبانية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#إيطاليا
#روما
#اللاجئون
#نيوزيلندا
#كرايست تشريش

من عرب 48

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