  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إسبانيا ترفض الاعتذار عن مجازرها إبان استعمار المكسيك

تاريخ النشر: 26/03/2019 - 15:17

إسبانيا ترفض الاعتذار عن مجازرها إبان استعمار المكسيك
ندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أ ب)
عرب ٤٨ / ذي غارديان

نشبت أزمة دبلوماسية بين المكسيك ومستعمرتها القديمة إسبانيا، مساء أمس الإثنين، بعد أن طالبت الأولى السلطات الإسبانية والفاتيكان، بتقديم اعتذارين رسميين عن دورهما في الجرائم التي ارتكبها الاستعمار بحق السكان الأصلانيين.

وكان الرئيس المكسيكي اليساري الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد أرسل رسالة أمس الإثنين، لفيديو صوره في بلدة كومالكالكو للسكان الأصليين في جنوب البلاد، في وقت سابق من الشهر الحالي، دعا فيه كلا من إسبانيا والفاتيكان للاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبت خلال غزو المكسيك قبل 500 عام وخلال الحقبة الاستعمارية التي أعقبته.

وأعلنت الحكومة الإسبانية  اليوم الثلاثاء، رفضها الشديد دعوة الرئيس المكسيكي، زاعمة أنه "لا يمكن الحكم على وصول الإسبان إلى أرض المكسيك قبل 500 عام بمعايير معاصرة"، معتبرة الاستعمار الإسباني للمكسيكي مجرد "وصول"، دون أن تذكر المجازر الفظيعة التي ارتُكبت بحق السكان الأصلانيين، أو ما هي المعايير "غير المعاصرة" التي تسمح بجرائم مماثلة.

لكن الشخصيات السياسية ذات الأيديولوجيات المختلفة علّقت على مطالبة لوبيز أوبرادور بشكل مختلف أيضا، ففيما زعم زعيم حزب "المواطنين" اليمين وسط، ألبرت ريفيرا، أن الرسالة المكسيكية هي بمثابة "إهانة غير مقبولة للشعب الإسباني"، أكدت العضو البرلمانية عن الحزب اليساري "بوديموس"، آيون بيلارا، أن للمكسيكيين كل الحق في المطالبة باعتذار من الملك الإسباني عن انتهاكات الإسبان في بلادهم.

وقال لوبيز أوبرادور في الرسالتين، إن إسبانيا والفاتيكان نفذتا مجازر وقمعتا السكان الأصلانيين في المكسيك، تحت شعار "السيف والصليب"،  مضيفا أنهما أشادا الكنائس على أنقاض معابد الأصلانيين، ومطالبا باعتذار رسمي من الدولتين.

وتعهد الرئيس المكسيكي اليساري، منذ وصوله إلى سدة الحكم في مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالقضاء على الفقر المُدقع الذي تُعاني منه الأقلية الأصلانية في البلاد، لكن حركة الكفاح المسلح الأصلانية "زاباتيستا"، تعهدت في كانون الثاني/ يناير الماضي، بمواجهة لوبيز أوبرادور، بسبب عمله على "قطار المايا" الذي سوف يقتطع الكثير من أراضي الأصلانيين والذي من المقرر أن يربط بين منتجعات كانكون الساحلية وأطلال بالينكو.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#سكان أصلانيون
#المكسيك
#لوبيز أوبرادور
#ماضي استعماري
#استعمار
#إسبانيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب يصف وسائل الإعلام المعارضة بـ"عدوة الشعب"
ترامب يصف وسائل الإعلام المعارضة بـ"عدوة الشعب"

2019-03-26

مصر: محكمة تؤيد إدراج 187 شخصا على "لوائح الإرهاب"
مصر: محكمة تؤيد إدراج 187 شخصا على "لوائح الإرهاب"

2019-03-26

ألمانيا: جرائم اليمين المتطرف ترتفع بشكل ملحوظ
ألمانيا: جرائم اليمين المتطرف ترتفع بشكل ملحوظ

2019-03-26

الأكثر قراءة

فصائل المقاومة: وقف لإطلاق النار بدأ الساعة العاشرة مساء

فصائل المقاومة: وقف لإطلاق النار بدأ الساعة العاشرة مساء

2019-03-25
سقوط قذيفة صاروخية على منزل في الشارون وعدة إصابات

سقوط قذيفة صاروخية على منزل في الشارون وعدة إصابات

2019-03-25
سجن النقب: منفذا عملية الطعن إصاباتهما خطيرة

سجن النقب: منفذا عملية الطعن إصاباتهما خطيرة

2019-03-25
صاروخ يدمر زيارة وصورة

صاروخ يدمر زيارة وصورة "سيد أمن"

2019-03-25
ردود الفعل الإسرائيلية: بين التهديد بالقوة والمزايدات الانتخابية

ردود الفعل الإسرائيلية: بين التهديد بالقوة والمزايدات الانتخابية

2019-03-25