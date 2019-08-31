  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

فرنسا: قتيل و9 مصابين في عملية طعن بمدينة ليون 

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 22:12

فرنسا: قتيل و9 مصابين في عملية طعن بمدينة ليون 
من موقع الاعتداء بالطعن (أب)
عرب ٤٨

قُتل شخص وأصيب 8 آخرون، مساء السبت، في عملية طعن بالسكين بإحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة ليون جنوبي فرنسا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكانت السلطات، قد أشارت في البداية إلى وجود مهاجمين اثنين،  في الاعتداء الذي وقع قرب محطة مترو فيلوربان وهي بلدة مجاورة لمدينة ليون، إلا أن مصدرا في الشرطة عاد ونفى وجود مهاجم ثان.

وأفاد رجال الإطفاء أن حالة من الذعر سادت المارة في المكان فهربوا بكل الاتجاهات، ما جعل عمل فرق الإسعاف والإطفاء أصعب.

وقالت النيابة العامة إن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة للغاية وحالة الخمسة الباقين أقل خطورة.

من المكان (أ ب)

ونقلت "فرانس برس: عن مصدر في النيابة العامة في ليون، لم تُسمّه، القول إن المهاجم الذي لم تعرف دوافعه بعد، اُعتقل للاشتباه بتنفيذه "جريمة قتل والشروع في قتل"، فيما أفاد مصدر في الشرطة أن المهاجم أفغاني من طالبي اللجوء، وليس لديه أي سجل إجرامي لدى الشرطة ولا لدى أجهزة الاستخبارات.

بدوره، توجه رئيس بلدية ليون ووزير الداخلية السابق، جيرار كولومب إلى مكان الحادث ودعا إلى الانتظار قبل اعتبار هذا "الهجوم بالسكين" إرهابيا أم لا.

وأوضح أنه "تمت السيطرة على ما يبدو على المهاجم من قبل المارة وعناصر الأمن التابعين لمؤسسات النقل، بينما كان يحاول الفرار باتجاه المترو".


#فرنسا
#المترو
#ليون
#عملية طعن

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أربع فصائل متمردة سودانية تمهد للتفاوض مع السلطات
أربع فصائل متمردة سودانية تمهد للتفاوض مع السلطات

2019-08-31

نصر الله ينفي استهداف المسيرتين لـ"صناعة الصواريخ الدقيقة"
نصر الله ينفي استهداف المسيرتين لـ"صناعة الصواريخ الدقيقة"

2019-08-31

غضبًا من صمت أنقرة: آلاف السوريين حاولوا اقتحام الحدود التركية
غضبًا من صمت أنقرة: آلاف السوريين حاولوا اقتحام الحدود التركية

2019-08-31

الأكثر قراءة

وفاة الشابة إسراء غريب تُشعل الشبكة...

وفاة الشابة إسراء غريب تُشعل الشبكة... "بميزان الجهل الرجل لا يُعاب"

2019-08-30
عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في

عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في "ماكس"

2019-08-30
أي طريق سلكت الطائرات الإسرائيليّة لقصف العراق؟

أي طريق سلكت الطائرات الإسرائيليّة لقصف العراق؟

2019-08-30
إلغاء الإضراب بعد التوصل لاتفاق بين نقابة المعلمين ووزارة المالية

إلغاء الإضراب بعد التوصل لاتفاق بين نقابة المعلمين ووزارة المالية

2019-08-30
نتنياهو يقر باستهداف

نتنياهو يقر باستهداف "إيران في العراق عسكريا"

2019-08-30