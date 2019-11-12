"العمال" البريطاني: تعرضنا لهجوم سيبراني واسع

قال حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن منصاته الرقمية تعرضت لـ"هجوم واسع" من جهات مجهولة، لمحاولة ضرب حملته الانتخابية قُبيل الانتخابات العامة التي ستجري في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، بيانالحزب الذي يتزعمه جيريمي كوربن، الذي قال فيه: "لقد تعرضت منصات الحزب الرقمية لهجوم سيبراني معقد وواسع".

وأضاف "اتخذنا إجراءات عاجلة، وفشل الهجوم بسبب أنظمتنا الأمنية القوية. وقد تمكنا من المحافظة على سلامة جميع منصاتنا، ونحن واثقون من أنه لم يحدث أي اختراق للبيانات".

وأضاف الحزب أن بعض نشاطات حملته أصبحت أبطأ إلا أنه تمت استعادة سرعتها صباح الثلاثاء وعادت إلى العمل كالمعتاد.

وقال حزب العمال انه أبلغ عن الحادث للمركز الوطني للأمن السيبراني، وهو جزء من وكالات الاستخبارات التي تراقب وتعمل لحماية أنظمة الأمن.

لكن صحيفة "دييلي مييل" البريطانية الأكثر انحيازا إلى اليمين، قالت إن خبراء في الأمن الرقمي، شككوا في ادعاءات الحزب مقللين من "ضخامة" الهجوم.

وقالت إن المركز الوطني للأمان السيبراني، قالت إن الهجوم يُعد "منخفض الحدّة"، إضافة إلى أنه "ما من دليل" يُشير إلى أن الهجوم برعاية جهات فاعلة دولية.