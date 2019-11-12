  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"العمال" البريطاني: تعرضنا لهجوم سيبراني واسع

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 17:43

"العمال" البريطاني: تعرضنا لهجوم سيبراني واسع
(أ ب)
عرب ٤٨

قال حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن منصاته الرقمية تعرضت لـ"هجوم واسع" من جهات مجهولة، لمحاولة ضرب حملته الانتخابية قُبيل الانتخابات العامة التي ستجري في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، بيانالحزب الذي يتزعمه جيريمي كوربن، الذي قال فيه: "لقد تعرضت منصات الحزب الرقمية لهجوم سيبراني معقد وواسع".

وأضاف "اتخذنا إجراءات عاجلة، وفشل الهجوم بسبب أنظمتنا الأمنية القوية. وقد تمكنا من المحافظة على سلامة جميع منصاتنا، ونحن واثقون من أنه لم يحدث أي اختراق للبيانات".

وأضاف الحزب أن بعض نشاطات حملته أصبحت أبطأ إلا أنه تمت استعادة سرعتها صباح الثلاثاء وعادت إلى العمل كالمعتاد.

وقال حزب العمال انه أبلغ عن الحادث للمركز الوطني للأمن السيبراني، وهو جزء من وكالات الاستخبارات التي تراقب وتعمل لحماية أنظمة الأمن.

لكن صحيفة "دييلي مييل" البريطانية الأكثر انحيازا إلى اليمين، قالت إن خبراء في الأمن الرقمي، شككوا في ادعاءات الحزب مقللين من "ضخامة" الهجوم.

وقالت إن المركز الوطني للأمان السيبراني، قالت إن الهجوم يُعد "منخفض الحدّة"، إضافة إلى أنه "ما من دليل" يُشير إلى أن الهجوم برعاية جهات فاعلة دولية.


#حزب العمال
#بريطانيا
#هجوم إلكتروني
#أمان رقمي

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطب الشرعي التركي يرجح "انتحار" الضابط البريطاني السابق
الطب الشرعي التركي يرجح "انتحار" الضابط البريطاني السابق

2019-11-12

الأردن يدين العدوان على غزة ويطالب بتحرك دولي
الأردن يدين العدوان على غزة ويطالب بتحرك دولي

2019-11-12

طلاب الجزائر يتظاهرون تضامنًا مع المعتقلين ورفضًا للانتخابات
طلاب الجزائر يتظاهرون تضامنًا مع المعتقلين ورفضًا للانتخابات

2019-11-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة

حالة الطقس: درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة

2019-11-11
مخيم العروب: قتل بدم بارد

مخيم العروب: قتل بدم بارد

2019-11-11
عبد الله الثاني يزور الباقورة؛ الصفدي: السلام مع إسرائيل أمامه تحديات كبيرة

عبد الله الثاني يزور الباقورة؛ الصفدي: السلام مع إسرائيل أمامه تحديات كبيرة

2019-11-11
شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم العروب

شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم العروب

2019-11-11
كفر مندا: إصابة طفلة بجروح خطيرة في حادث دهس

كفر مندا: إصابة طفلة بجروح خطيرة في حادث دهس

2019-11-11