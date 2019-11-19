  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

غابات الأمازون تشهد أكبر أزمة تصحر بعهد بولسونارو

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 15:46

غابات الأمازون تشهد أكبر أزمة تصحر بعهد بولسونارو
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

نفى الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف، جائير بولسونارو، منذ وصوله إلى الحكم، اتهامات منظمات بيئية عالمية له، بالإضرار في غابات الأمازون المطيرة، لكن أوراق حكومية تثبت ذلك.

وأظهرت بيانات حكومية أصدرها المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أمس الإثنين، أن مساحات شاسعة من غابات الأمازون دُمرت على مدار عام واحد فقط منذ استلام بولسونارو منصبه.

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن التصحر في الغابات المطيرة في البرازيل، اتسع هذا العام لأقصى حد منذ ما يربو عن عقد.

وقال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، وهو الوكالة البرازيلية لأبحاث الفضاء، إن التصحر أتى على مساحة 9.762 كيلومتر مربع بزيادة نسبتها 29.5 بالمئة على مدار 12 شهرا حتى تموز/ يوليو 2019.

ويُعد هذا أسوأ معدل للتصحر منذ عام 2008 فيما يزيد الضغوط على السياسة البيئية لبولسونارو الذي يفضل الاستغلال الاقتصادي لمنطقة الأمازون.

والأمازون هي أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، ولها أهمية بالغة في مكافحة تغير المناخ بسبب الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها.

وأثارت المخاطر التي تهدد الغابة قلقا عالميا في آب/ أغسطس عندما اندلعت الحرائق في الأمازون.


#الأمازون
#بولسونارو
#البرازيل
#تغير مناخي

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: تقارير حول قتلى كثيرين بمظاهرات إيران
الأمم المتحدة: تقارير حول قتلى كثيرين بمظاهرات إيران

2019-11-19

لبنان: المتظاهرون ينجحون بتعطيل جلسة برلمانية
لبنان: المتظاهرون ينجحون بتعطيل جلسة برلمانية

2019-11-19

"هيومن رايتس ووتش" تنتقد نهج النظام المصري باعتقال أقارب معارضين
"هيومن رايتس ووتش" تنتقد نهج النظام المصري باعتقال أقارب معارضين

2019-11-19

الأكثر قراءة

حالة الطقس: رياح شرقية باردة وانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس: رياح شرقية باردة وانخفاض درجات الحرارة

2019-11-18
عشرات آلاف الإسرائيليين يسعون لجواز سفر برتغالي

عشرات آلاف الإسرائيليين يسعون لجواز سفر برتغالي

2019-11-18
ليبرمان يجنح للوحدة ونتنياهو للتحريض وغانتس يسابق الوقت

ليبرمان يجنح للوحدة ونتنياهو للتحريض وغانتس يسابق الوقت

2019-11-18
يوميات غزة

يوميات غزة

2019-11-18
ريفلين يعارض حكومة أقلية: لن تتمكن من لأم الشروخ

ريفلين يعارض حكومة أقلية: لن تتمكن من لأم الشروخ

2019-11-18