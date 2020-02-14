ألمانيا: توقيف 12 شخصا يُشتبه بـتأسيسهم منظمة متطرفة

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، 12 رجلا للاشتباه بانتمائهم لجماعة يمينية متطرفة يزعم أنها خططت لشن هجمات ضد ساسة وأقليات، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية، أن الأشخاص الـ12 جميعهم من الجنسية الألمانية، ويُشتبه بأنهم حضّروا لاعتداءات ضد "مسؤولين سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين".

وقالت نيابة كارلسروه في بيان، إنه يُشتبه بأن أربعة من هؤلاء الموقوفين أنشأوا "مجموعة يمينية متطرفة ذات طابع إرهابي" فيما أكد الثمانية الآخرون على ما يبدو أنهم على استعداد لتقديم دعم "مالي" أو "مساعدة لحيازة أسلحة"، بحسب ما أفادت "فرانس برس" للأنباء.

وأضافت أن المجموعة الصغيرة التي أُنشئت في أيلول/ سبتمبر الماضي كان لديها هدف "هزّ نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا وفي نهاية المطاف الإطاحة به".

وأشارت النيابة المختصة بشؤون الإرهاب إلى أن "الاعتداءات التي لم تُحدد ترتيباتها العملية، كان يُفترض أن تستهدف مسؤولين سياسيين وطالبي لجوء وأشخاصا مسلمين بهدف خلق حالة قريبة من الحرب الأهلية".

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة توقيف عدد من الأشخاص في 13 موقعا موزعة على خمسة مقاطعات. وتمّ التعرّف على خمسة مشتبه بهم وكذلك ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم قدّموا لهم الدعم.

وبهدف تنفيذ مخططاتهم، التقى المشتبه بهم شخصيا عدة مرات وفي أماكن مختلفة، وفق ما أعلن القضاء. واستخدموا أيضا قططا لخدمات مراسلة للتواصل فيما بينهم.

وتخشى السلطات الألمانية إرهاب اليمين المتطرف منذ قتل مسؤول ألماني مدافع عن المهاجرين. ومذاك تم احتجاز شخص من النازيين الجدد. ويتصاعد القلق أيضا حيال تزايد أعمال العنف ضد المسؤولين في البلاد في إطار توتر في الأجواء السياسية في ظلّ ضغط يمارسه اليمين المتطرف.