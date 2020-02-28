اليونان تمنع دخول مهاجرين عبر حدودها البرية مع تركيا

منعت اليونان اليوم، الجمعة، مئات المهاجرين من دخول معبر حدودي مع تركيا، وأعلن رئيس حكومتها عدم التساهل مع أي "دخول غير شرعي"، وذلك بعد ساعات على تأكيد أنقرة أنها لن تمنعهم من العبور إلى أوروبا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مراسليها أن عند معبر حدودي في كاستانييس بمنطقة إيفروس بشمال شرق اليونان، شاحنات للجيش محملة بأسيجة شائكة وجنود مسلحين، في وقت أكدت أثينا رفع التأهب على الحدود "إلى أقصى درجة ممكنة".

وقال رئيس الوزراء، كرياكوس ميتسوتاكيس، في تغريدة إن "أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين تجمعت في مجموعات كبيرة على الحدود البرية التركية اليونانية وحاولت دخول البلاد بطريقة غير شرعية".

وأضاف "أريد أن أكون واضحا: لن يتم التساهل مع أي دخول غير شرعي إلى اليونان. نحن بصدد تعزيز أمن حدودنا".

وأكدت أثينا أن رئيس الأركان العامة اليوناني ووزير الشرطة توجها إلى المنطقة.

ووصل نحو 300 شخص إلى المنطقة في وقت سابق اليوم، على ما يبدو من أدرنة بتركيا، بحسب ما أفادت مصادر في الجيش والشرطة لوكالة فرانس برس.