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أميركا: مصرع 22 شخصا في إعصار بولاية تينيسي

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 21:07

أميركا: مصرع 22 شخصا في إعصار بولاية تينيسي
مُنقذون يعملون على انتشال أشخاص من منزلهم الذي انهار (أ ب)
عرب ٤٨

لقيَ 22 شخصا على الأقل، مصارعهم، اليوم الثلاثاء، إثر إعصار ضرب ولاية تينيسي، جنوبي الولايات المتحدة، وبخاصة منطقة ناشفيل، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال مسؤول في وكالة إدارة الحالات الطارئة في تينيسي، إن فرق الإغاثة لا تزال تبحث عن ناجين ومفقودين، ما يعني أن حصيلة هذه الزوابع التي ضربت الولاية، مرشحة للارتفاع.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيتوجه إلى تينيسي، يوم الجمعة.

إنقاذ أشخاص ضرب الإعصار منازلهم (أ ب)

وخلّفت الزوابع أضرارا كبيرة في المباني والطرق والجسور في مناطق عدة، وقالت شركة الكهرباء في ناشفيل إن التيار انقطع صباح اليوم الثلاثاء، عن نحو 47 ألف شخص.

وغرّد رئيس البلدية، جون كوبر "ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم".

وكتب حاكم ولاية تينيسي، بيل لي في "تويتر": "في الساعات المقبلة، سنواصل نشر فرق بحث وإسعاف وفتح ملاجئ في كل أنحاء الولاية وإرسال طواقم طوارئ للسكان الأكثر تضررا".

(أ ب)

وضربت الزوابع قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أميركية منها تينيسي، ضمن "الثلاثاء الكبير" الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وقال مسؤول محلي إن مكاتب الاقتراع في المناطق المتضررة فتحت أبوابها بعد ساعة من الموعد المقرر.

وأوضح كوبر أن 15 مكتب اقتراع، أي أقل من عشرة في المئة من عددها الإجمالي، تضررت بالعاصفة.

(أ ب)

وكانت الناطقة باسم وكالة إدارة الطوارئ بالولاية، ماجي هانا، قد قالت في وقت سابق، إنّ حصيلة الوفيات بسبب الإعصار "ارتفعت إلى 19، بعدما بلغت في ساعات الصباح نحو 8 أشخاص"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أن الإعصار تسبب أيضا في دمار 40 مبنى، ووقوع أضرار جسيمة وسط مدينة ناشفيل، بينها تدمير الزجاج الملون لكنيسة تاريخية وترك مئات الأشخاص بلا مأوى.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ولاية تينيسي
#الولايات المتحدة
#ناشفيل
#إعصار

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