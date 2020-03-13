  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ لمجابهة كورونا وازدياد عدد الوفيات

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 17:44

إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ لمجابهة كورونا وازدياد عدد الوفيات
عنصرا أمن إسبانييْن يقيان نفسيهما من الفيروس (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، في كل أنحاء البلاد للحدّ بشكل أفضل من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكتالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال سانشيز في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون أن مجلس الوزراء سيصدر غدا السبت في جلسة طارئة مرسوما يعلن "حالة الطوارئ لخمسة عشر يوما".

ازدياد عدد الوفيات

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، بأن إحصائية الضحايا ارتفعت إثر تسجيل 86 وفاة ونحو ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البيان أن العاصمة مدريد سجلت العدد الأكبر من الضحايا؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 64، والإصابات إلى ألفين و78.

وفي إطار إجراءات للحد من تفشي الفيروس، قررت السلطات الإسبانية تعطيل الدوام الرسمي في كافة الجامعات، وإغلاق المتاحف والمسارح والمراكز الاجتماعية والبارات والمطاعم والمحلات التجارية، كما ألغت المحاكم في مدريد كافة المرافعات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#رئيس الحكومة الإسبانية
#بيدرو سانشيز
#حالة الطوارئ
#إسبانيا
#فيروس كورونا

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: متحف اللوفر وقصر فرساي يغلقان أبوابهما
كورونا: متحف اللوفر وقصر فرساي يغلقان أبوابهما

2020-03-13

الرئيس البرازيلي ينفي إصابته بفيروس كورونا
الرئيس البرازيلي ينفي إصابته بفيروس كورونا

2020-03-13

مصر: مصرع 20 شخصًا بسبب السيول
مصر: مصرع 20 شخصًا بسبب السيول

2020-03-13

الأكثر قراءة

مواجهة كورونا: تعليق شامل للدوام الدراسي بدءًا من الجمعة

مواجهة كورونا: تعليق شامل للدوام الدراسي بدءًا من الجمعة

2020-03-12
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109

2020-03-12
اتفاق بين المشتركة و

اتفاق بين المشتركة و"كاحول لافان" على رئاسة الكنيست ومنع تكليف متهم

2020-03-12
البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

2020-03-12
إيران: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا

إيران: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا

2020-03-12