إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ لمجابهة كورونا وازدياد عدد الوفيات

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، في كل أنحاء البلاد للحدّ بشكل أفضل من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكتالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال سانشيز في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون أن مجلس الوزراء سيصدر غدا السبت في جلسة طارئة مرسوما يعلن "حالة الطوارئ لخمسة عشر يوما".

ازدياد عدد الوفيات

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، بأن إحصائية الضحايا ارتفعت إثر تسجيل 86 وفاة ونحو ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البيان أن العاصمة مدريد سجلت العدد الأكبر من الضحايا؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 64، والإصابات إلى ألفين و78.

وفي إطار إجراءات للحد من تفشي الفيروس، قررت السلطات الإسبانية تعطيل الدوام الرسمي في كافة الجامعات، وإغلاق المتاحف والمسارح والمراكز الاجتماعية والبارات والمطاعم والمحلات التجارية، كما ألغت المحاكم في مدريد كافة المرافعات.