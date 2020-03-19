كورونا يغزو العالم ويندحر في الصين

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها لم تسجل خلال الـ24 أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد، فيما يواصل الوفاء يفتك بدول العالم، إذ بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر 8784 وفاة.

وسجلت الدولة التي ولد فيها الفيروس ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج. وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضي، 34 إصابة جديدة بالوباء و11 وفاة، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة.

ومنذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية بلغ عدد المصابين بالوباء في الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، 80 ألفا و894 شخصا توفي 3237 منهم وتماثل 69 ألفاً و601 للشفاء.

وسجلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. غير أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملا، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 948 وفاة و18 ألفا و313 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية هي إيطاليا (475 وفاة جديدة) تليها إيران (147 وفاة) ثم إسبانيا (107 وفيات).

والدول الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين هي إيطاليا (2978 وفاة من أصل 35 ألفا و713 إصابة) تليها إيران (1135 وفاة من أصل 17 ألفا و161 إصابة) ومن ثم إسبانيا (598 وفاة من أصل 13 ألفا و716 إصابة) وفرنسا (264 وفاة من أصل 9134 إصابة).

وأعلنت كل من سان مارينو وتركيا وبنغلادش ومولدافيا وكوبا وبوركينا فاسو وسلوفينيا تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس على أراضيها، بينما أعلنت كل من قيرغيزستان ومونتينيغرو وجيبوتي وغامبيا تسجيل أولى الإصابات بالفيروس على أراضيها.

وبلغ إجمالي عدد المصابين في آسيا 93 ألفا و955 شخصا (توفي منهم 3 آلاف و384 شخصاً) وفي أوروبا 86 ألفا و94 شخصا (توفي منهم أربعة آلاف و112 شخصا) وفي الشرق الأوسط 19 ألفا و210 أشخاص (توفي منهم 1152 شخصا)، وفي الولايات المتحدة وكندا سبعة آلاف و748 شخصا (توفي منهم 104 أشخاص) وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 1324 شخصاً (توفي منهم 10 أشخاص) وفي أفريقيا 596 شخصاً توفي منهم 16 شخصا وفي أوقيانيا 576 شخصا توفي منهم ستة أشخاص.