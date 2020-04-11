مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

استمرّ فيروس كورونا بالتفشي حول العالم، وحتى مساء يوم الجمعة، تجاوزت الإصابات بالفيروس حاجز المليون و675 ألفا، منها أكثر من 100 ألف وفاة، وأكثر من 371 ألف حالة تعافي.

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن مئة ألف شخص في العالم، حوالى 70% منهم في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ ديسمبر.

عدد المتعافين بالعالم يتجاوز 370 ألفا

وتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 370 ألف شخص، حتى مساء الجمعة.

جاء ذلك بحسب بيانات نشرها موقع "وورلد ميتر"، الخاص برصد آخر الإحصاءات المتعلقة بالفيروس عالميا.

وأظهرت أرقام الموقع، أن 371 ألفا و858 شخصا، نجحوا في التغلب على المرض والتعافي منه.

في فرنسا (أ ب)

وتصدرت الصين قائمة البلدان من حيث أكبر عدد للمتعافين، بـ77 ألفا و455، تلتها إسبانيا بـ 55 ألفا و668، ثم ألمانيا بـ52 ألفا و407.

وتأتي بعدها إيران بـ 35 ألفا و465، ثم إيطاليا بـ30 ألفا و455، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة بـ26 ألفا و179، تلتها فرنسا بـ24 ألفا و932.

وفي تركيا، بلغ عدد المتعافين حتى مساء الجمعة، ألفين و432 شخصا.

987 وفاة بالفيروس في فرنسا

وسجلت فرنسا، الجمعة، 987 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 ألفا و197.

وأعلن مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحافي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 124 ألفا و869، إثر تسجيل 4 آلاف و342 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة.

في فرنسا (أ ب)

وذكر سالومون، أن 31 ألف و267 مصابا يتلقون العلاج في المشافي، بينهم 7 آلاف و4 يخضعون للعلاج، في وحدات العناية المركزة.

وأضاف أن 24 ألفا و932 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

980 وفاة في بريطانيا

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 8 آلاف و958 بعد تسجيل 980 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وقال هانكوك في المؤتمر الصحافي اليومي، إن عدد الذين يتلقون العلاج في المشافي ارتفع من 16784 شخصا إلى 19304.

من جهتها أفادت الحكومة البريطانية، في بيان أصدرته الجمعة، أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون، المصاب الفيروس، تمكن في الوقت الراهن من المشي لمسافات قصيرة، علما أنه خرج الخميس، من العناية المركزة التي دخلها الإثنين، إثر تدهور حالته الصحية جراء الإصابة بالفيروس.

نيويورك تتخطى إيطاليا في عدد المُصابين

وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء الفيروس، في مدينة نيويورك الأميركية، 7 آلاف حالة وتخطى عدد حالات الإصابة في نيويورك العدد الموجود في إيطاليا، ووصل 149 ألف و300 حالة.

وأعلن حاكم نيويوك أندرو كومو، في مؤتمر صحافي الخميس، أن 799 مصابًا توفوا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في الولاية التي سجلت أرقامًا قياسيًا بعدد الوفيات في الأيام الثلاثة الأخيرة، وبلغ إجمالي الوفيات 7 آلاف و67 حالة.

في فرنسا (أ ب)

ترامب يتوقع ألا تتجاوز وفيات الولايات المتحدة 100 ألف!

بدوره، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لن يتجاوز 100 ألف، قائلا إن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح".

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحافي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، أن "هناك ألف مستشفى جاهز، ومستعدون لتجهيز ألف أخرى لمواجهة الفيروس".

ولفت إلى أنه "تم إجراء أكثر من مليوني فحص لكورونا في الولايات المتحدة"، ووصف الوضع في مدينتي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت في ميشيغان، بأنه "مستقر".

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس تكفيها، وستساعد الآخرين بذلك"، كما أفاد أن بلاده اقتربت من ذروة تفشي المرض، وذلك مع تراجع عدد الحالات الجديدة.

وفي السياق نفسه، أكد الطبيب أنتوني فوشي، الذي يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، حدوث تراجع في حالات المرض الجديد، بحسب موقع "الحرة" المحلي.

وقال إن "البلاد قد تحتاج إلى أشهر لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حاليا لعلاج المرض"، في حين قالت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض الدكتورة ديبورا بريكس، إنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات، إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى "الذروة".

في نيويورك (أ ب)

كندا.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 579

وفي كندا، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 579 حالة بعد تسجيل 103 وفيات في الساعات الـ 48 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الكندية، أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألف و46 حالة بعد تسجيل ألفين و755 إصابة في الساعات الـ 48 الماضية.

وفي مؤتمره الصحافي اليومي، أشار رئيس الحكومة، جاستن ترودو، إلى أنهم في أول وأهم مرحلة من الوباء، مشددًا على أهمية تخطي هذه المرحلة.

وقال: "من أجل ذلك قلنا للناس من البداية لا تخرجوا من منازلكم إلا في الحالات الضرورية للغاية".

570 وفاة بكورونا في إيطاليا

وسجلت إيطاليا 570 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفًا و849.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، الجمعة، في العاصمة روما.

وقال بوريللي إن "عدد الإصابات في البلاد بلغ 98 ألفا و273، إذا ما استثنينا منهم الوفيات والمتعافين".

وذكر أن ألفا و985 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 30 ألفا و455. وأفاد بأن البلاد سجلت 570 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفًا و849.

في نيويورك (أ ب)

البرازيل تتجاوز ألف وفاة بالفيروس

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البرازيل الجمعة عتبة الألف، وفق ما أفادت وزارة الصحة في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في أميركا اللاتينية.

وقالت الوزارة إنّه تم تسجيل 19,638 إصابة مؤكدة و1,057 وفاة.

تركيا تفرض حظر للتجوال في 31 ولاية وتسجيل 98 وفاة

من جانبها، فرضت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، حظرا للتجوال في 31 ولاية اعتبارا من ليلة الجمعة، ولغاية 12 نيسان/ أبريل الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن حظر التجوال سيستمر لمدة 48 ساعة، بدءا من الجمعة في الساعة 24:00 وحتى الأحد 12 أبريل الساعة 24:00.

وأضاف أن الحظر سيشمل كلا من ولايات إسطنبول وأنقرة وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وصامسون ودنيزلي ودياربكر وأرضروم وأسكي شهير وغازي عنتاب وهطاي وإزمير وقهرمان مرعش وقيصري وقوجه إيلي وقونية وملاطيا ومانيسا وماردين ومرسين وموغلا وأوردو وصقاريا وشانلي أورفة وتكيرداغ وطرابزون وزنغولداق ووان.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، تسجيل 98 وفاة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006.

وأضاف في تصريح صحافي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 47 ألفا و29، إثر تسجيل 4 آلاف و747 حالة جديدة.

في إيطاليا (أ ب)

نسبة المتصلين الأميركيين على خط الدعم النفسي زادت 891 بالمئة

وزادت نسبة الاتصالات على خط الدعم النفسي في الولايات المتحدة، خلال آذار/ مارس الماضي بنسبة 891 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح مراسل الأناضول، أنه قد تم الكشف، الجمعة، عن الأرقام المتعلقة بالمكالمات التي تم إجراؤها في شباط/ فبراير، وآذار/ مارس، إلى خط المساعدة أثناء الكوارث.

وأفاد بأن الاتصالات بخط المساعدة زادت في مارس بنسبة 338 بالمئة، مقارنة بفبراير. وأكد أنها ارتفعت بنسبة 891 في المئة، مقارنة بمارس من العام الماضي.

وتشرف إدارة خدمات الصحة النفسية وإدمان المخدرات، على خط المساعدة في الكوارث، الذي يقدم المشورة للأشخاص الذين يعانون اضطرابا نفسيا أثناء الكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان.

شواطئ بريطانيا فارغة (أ ب)

21 وفاة في الجزائر ترفع الإجمالي إلى 256

وأعلنت الجزائر، الجمعة، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 256، إثر تسجيل 21 حالة جديدة.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا، إنه "تم تسجيل 21 وفاة أخرى و95 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 1761 إصابة من ضمنها 256 وفاة".

وأوضح فورار، أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 405 أشخاص من إجمالي المصابين، بعد تعافي 58 مصابا منذ الخميس.

10 وفيات في المغرب

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 107، إثر تسجيل 10 حالات جديدة.

وقال مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، إن عدد الإصابات بلغ 1448، بعد تسجيل 74 حالة جديدة.

وأوضح اليوبي، أن إجمالي الإصابات بينها 107 وفيات، و122 متعافيا.

الإمارات: وفاتان ترفعان الإجمالي إلى 16

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تسجيل وفاتين بالفيروس، ما يرفع الإجمالي بالبلاد إلى 16.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "حالتي الوفاة تعود لمصابين من الجنسية الآسيوية، كانا يعانيان من أمراض مزمنة".

في مصر (أ ب)

وأضافت أنه تم "تسجيل 370 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 3360".

ولفتت إلى "شفاء 150 حالة جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء من كورونا 418". وحالات التعافي والوفاة محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

الإصابات ترتفع في قطر والكويت

وارتفع عدد ضحايا الفيروس في قطر والكويت، الجمعة، عقب تسجيل إصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 136 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2512.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أنه من بين الإصابات تم تسجيل 21 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 227 حالة، فيما استقرت الوفيات عند 6 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 83 إصابة بكورونا لترفع الإجمالي إلى 993.

وأوضحت في تقرير نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن حالات الشفاء بلغت 123، ولا وفيات جديدة سوى الحالة الواحدة المعلنة سابقا.

ارتفاع الإصابات إلى 1794 بينها 135وفاة في مصر

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 135 إثر تسجيل 17 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 95 شخصا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1794 شخصا. وتعد هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا بمصر.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 135 وفاة و384 متعافيًا.

اليمن: دعوةٌ للسماح بدخول الإمدادات الطبية

بدورها، دعت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، الجمعة، السلطات في اليمن إلى السماح بدخول الإمدادات الطبية والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد، لمكافحة الفيروس.

وقالت المنظمة في بيان، إن "مختلف السلطات في اليمن اتخذت بعض الخطوات لمكافحة جائحة كورونا، في حين أن خمس سنوات من الحرب ترادف انهيار النظام الصحي، يجعل الاستجابة الفعالة للمرض شبه مستحيلة بالموارد الموجودة في البلاد".

وقالت مديرة مشاريع المنظمة في اليمن كارولين سيغين، في البيان، إن البلاد "يجب أن تستورد مزيدا من معدات الوقاية الشخصية والأدوات التي تسمح بإجراء الاختبارات اللازمة، وذلك لتزويد نظام الصحة الوطني والمنظمات الإنسانية بالإمدادات التي يحتاجون إليها"، وأضافت أنه "على مختلف السلطات اليمنية السماح بدخول الموظفين الرئيسيين المتخّصصين في مجال الطب، وغيرهم من الموظفين الداعمين للأنشطة، والعاملين في المنظمات الأجنبية".

في مصر (أ ب)

وأشارت المنظمة إلى أنها عملت على مساعدة السلطات في عدن (الحكومة) وصنعاء (الحوثيين) في إنشاء مراكز لمعالجة كورونا بالمدينتين، موضحة أنه "بشكل عام، ما من مراكز جاهزة بشكل تام حتى الآن في البلاد".

ولفتت إلى أن "العدد المحدود من المستشفيات والمرافق الصحية القادرة على العمل، يدعو أطباء بلا حدود لتوقع تحوّل انتشار كورونا إلى وضع حرج، إذا لم يتم فورا اعتماد تدابير إضافية وزيادة حجم الدعم في البلاد".

وقالت المنظمة إنه "يمكن للمرض أن ينتشر بسرعة كبيرة، لا سيما في الأماكن المكتظة كالمدن ومخيمات النازحين".

كورونا يستشري في جميع أقاليم إندونيسيا

وأعلنت إندونيسيا، الجمعة، تفشي فيروس كورونا في جميع أقاليمها البالغ عددها 34.

وصرح مدير مركز المراقبة والوقاية بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أنهم سجلوا إصابة في "غورونتالو"، الإقليم الوحيد في البلاد الذي كان خاليا من الإصابات.

ولفت يوريانتو، إلى أن الفيروس بات مستشريا في أقاليم البلاد، إثر تسجيل إصابة في غورونتالو.

وطلب من جميع مسؤولي الأقاليم مراجعة وزارة الصحة، لتنفيذ التدابير الحكومية بخصوص القيود الاجتماعية الشاملة في مناطقهم.

وأوضح يوريانتو، أن عدد الوفيات بالفيروس في عموم البلاد ارتفع إلى 306، بعد تسجيل 26 حالة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 3 آلاف و512، إثر تسجيل 219 حالة في الساعات الأخيرة.

وستكون القيود التي تم فرضها للمرة الأولى في العاصمة جاكرتا الجمعة، والمتضمنة تقييدا للخدمات غير الضرورية، سارية المفعول حتى 23 نيسان/ أبريل الجاري.

في كولومبيا (أ ب)

الصحة العالمية: الحر والشمس لا يقيان من الفيروس

وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، الجمعة، بأن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر "توتير"، أن "تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد".

وأضافت في رسم توعوي، أن "مرض كوفيد 19 قد يصيب الشخص مهما كان الطقس مشمسا أو حارا".

وفي تغريدة منفصلة، قالت المنظمة الدولية إن "شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض كوفيد 19"، ولفتت إلى أن "الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة".

وأضافت أن "مرض كوفيد 19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة".

وتوجد مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكرر الآلاف من أعضائها مزاعم تدعي أن الجيل الخامس مضر وأنه وراء انتشار فيروس كورونا.

"الأناضول" و"فرانس برس"