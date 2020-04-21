  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مقتل سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية في ميانمار

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 11:42

مقتل سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية في ميانمار
من غربي ميانمار (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

هوجمت سيارة تستخدمها منظمة الصحة العالمية لنقل عينات اختبارات فيروس كورونا، أمس الإثنين، في غرب ميانمار، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة أحد الركاب.

وأفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، اليوم الثلاثاء، أن سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة للأمم المتحدة، تعرضت للهجوم في ولاية راخين وهي في طريقها إلى يانغون بعد ظهر أمس الاثنين.

ويذكر إلى أن منطقة راخين كانت مسرحًا لقتال مرير بين الحكومة وجماعة جيش أراكان، وهي جماعة حرب عصابات عرقية تقاتل من أجل الحكم الذاتي في ولاية راخين، إذ تبادل كل جانب الاتهامات بشن هجوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة إن السائق والراكب، وهو عامل صحي، نقلوا إلى مستشفى قريب، وقال والد السائق، ويدعى بييا سون وين 28 عاما، إن ابنه توفي صباح الثلاثاء.


#راخين
#ميانمار
#منطمة الصحة
#سيارة
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

430 وفاة في إسبانيا وإصابات بلجيكا تتجاوز 40 ألفا
430 وفاة في إسبانيا وإصابات بلجيكا تتجاوز 40 ألفا

2020-04-21

الولايات المتحدة: ارتفاع حالات التسمم جراء المواد المنظفة والمعقمة
الولايات المتحدة: ارتفاع حالات التسمم جراء المواد المنظفة والمعقمة

2020-04-21

كورونا عالميا: أكثر من 170 ألف وفاة وترامب يعلق الهجرة لأميركا
كورونا عالميا: أكثر من 170 ألف وفاة وترامب يعلق الهجرة لأميركا

2020-04-21

الأكثر قراءة

خبير ألماني يُشكك بدراسات سابقة حول كورونا: الفيروس ينتقل في حالة واحدة فقط!

خبير ألماني يُشكك بدراسات سابقة حول كورونا: الفيروس ينتقل في حالة واحدة فقط!

2020-04-20
نتنياهو وغانتس يوقّعان على اتفاق تشكيل الحكومة

نتنياهو وغانتس يوقّعان على اتفاق تشكيل الحكومة

2020-04-20
دير الأسد: مصابة بالكورونا تنجب مولودها بعملية قيصرية

دير الأسد: مصابة بالكورونا تنجب مولودها بعملية قيصرية

2020-04-20
نتنياهو وغانتس لم يتوصلا لاتفاق في ختام لقائهما

نتنياهو وغانتس لم يتوصلا لاتفاق في ختام لقائهما

2020-04-20
مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تراوح مكانها

مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تراوح مكانها

2020-04-20