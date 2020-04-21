مقتل سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية في ميانمار

هوجمت سيارة تستخدمها منظمة الصحة العالمية لنقل عينات اختبارات فيروس كورونا، أمس الإثنين، في غرب ميانمار، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة أحد الركاب.

وأفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، اليوم الثلاثاء، أن سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة للأمم المتحدة، تعرضت للهجوم في ولاية راخين وهي في طريقها إلى يانغون بعد ظهر أمس الاثنين.

ويذكر إلى أن منطقة راخين كانت مسرحًا لقتال مرير بين الحكومة وجماعة جيش أراكان، وهي جماعة حرب عصابات عرقية تقاتل من أجل الحكم الذاتي في ولاية راخين، إذ تبادل كل جانب الاتهامات بشن هجوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة إن السائق والراكب، وهو عامل صحي، نقلوا إلى مستشفى قريب، وقال والد السائق، ويدعى بييا سون وين 28 عاما، إن ابنه توفي صباح الثلاثاء.