  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بريطانيا: جونسون يعود لممارسة مهامه الإثنين

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 16:00

بريطانيا: جونسون يعود لممارسة مهامه الإثنين
جونسون في مؤتمر صحافيّ سابق (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مكتب رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن جونسون سيعود لممارسة مهامه، غدًا الإثنين، بعد مرور أسبوعين على شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وغادر جونسون (55 عاما) المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا في 12 نيسان/ إبريل الجاري.

ومنذ مغادرته مستشفى "سانت توماس" لم يُشاهد جونسون علنا، حيث كان يمضى فترة النقاهة في منزل ريفي خارج العاصمة لندن.

وتم نقل جونسون خلال تلقيه العلاج من كورونا، إلى العناية الفائقة لمدة 3 أيام.

وقال ترامب يوم الخميس الماضي، إن لدى جونسون "طاقة هائلة" وكان صوته "رائعا" عندما تحدّثا هاتفيا.

وأضاف ترامب حينها للصحافيين "في الواقع تفاجأت (...) كان مستعدا للعودة" إلى روتينه المعتاد.

بدورها، أشارت صحيفة "ديلي تلغراف"، حيث عمل جونسون في الماضي، إلى أنه قد يعود إلى مكتبه الاثنين لعقد اجتماعات فردية مع وزراء حكومته.

لكن وزير الصحة، مات هانكوك، بدا أكثر حذرا رغم تحسّن حالة رئيس الوزراء. وقال الجمعة "تحدّثت معه بالأمس وبدا مرحا. إنه متحمّس وفي طريقه للتحسّن بكل تأكيد"، لكنه أضاف أن "الموعد الدقيق لعودته هو أمر عائد له ولأطبائه".

وسجلت بريطانيا حتى صباح الأحد، أكثر من 13 ألفا و700 وفاة بكورونا، وما يزيد عن 103 آلاف إصابة.


#بريطانيا
#رئيس الحكومة البريطانية
#بوريس جونسون
#فيروس كورونا

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

صور أقمار صناعية لقطار يرجح أنه لكيم أون تكشف عن موقعه الحالي
صور أقمار صناعية لقطار يرجح أنه لكيم أون تكشف عن موقعه الحالي

2020-04-26

المجلس الانتقالي اليمني يعلن عن "الحكم الذاتي" في الجنوب
المجلس الانتقالي اليمني يعلن عن "الحكم الذاتي" في الجنوب

2020-04-26

ثلث الأميركيين يؤمنون بـ"مؤامرة" خلف كورونا والخوف دافعهم
ثلث الأميركيين يؤمنون بـ"مؤامرة" خلف كورونا والخوف دافعهم

2020-04-26

الأكثر قراءة

9 مصابين بإطلاق نار في يافة الناصرة

9 مصابين بإطلاق نار في يافة الناصرة

2020-04-25
ملف فساد جديد ضد نتنياهو

ملف فساد جديد ضد نتنياهو

2020-04-25
الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

2020-04-25
النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

2020-04-25
#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

2020-04-25