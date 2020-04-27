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وفيات كورونا في أميركا تقترب من 55 ألفا وتصل بالمكسيك إلى 1351

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 19:09

وفيات كورونا في أميركا تقترب من 55 ألفا وتصل بالمكسيك إلى 1351
مسعف أميركي تعافى مؤخرًا من الفيروس (أ ب)
عرب ٤٨

سجلت الولايات المتحدة الأميركية، 943 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد وفيات إلى 54 ألفا و877.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد، 965 ألفا و951، بعد تسجيل 26 ألفا و702 حالة جديدة، وفق أحدث معطيات جامعة جونز هوبكنز، اليوم الإثنين.

ولا تزال نيويورك في صدارة الولايات الأميركية في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، فقد بلغ عدد الإصابات فيها 288 ألفا و45، والوفيات 22 ألفا و269، كما أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمكسيك (أ ب)

وتأتي إسبانيا ثانية من حيث الإصابات بـ 229 ألفا و422، وإيطاليا ثالثة بـ197 ألفا و675، وفرنسا رابعة بـ162 ألفا و220.

على صلة، ارتفعت، اليوم الإثنين، وفيات الفيروس في المكسيك إلى 1351، إثر تسجيل 46 حالة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية في بيان، أن البلاد سجلت 835 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و677، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

مسعف أميركي تعافى مؤخرًا من الفيروس (أ ب)

وفي وقت سابق اليوم، حطت بالعاصمة مكسيكو، طائرة قادمة من الصين، تحمل 153 ألفا من الكمامات والمعدات الطبية المختلفة.

وكانت الصين قد أرسلت معدات طبية إلى المكسيك آخر مرة في 20 نيسان/ أبريل الجاري.

وسجلت المكسيك أول إصابة بكورونا في 28 شباط/ فبراير الماضي، وأول وفاة في 19 آذار/ مارس الماضي.

وحتى عصر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و20 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 208 آلاف، فيما تعافى أكثر من 889 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.


#الولايات المتحدة الأميركية
#فيروس كورونا المستجد
#وفيات

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