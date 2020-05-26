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ترامب يحذر الصين.. القانون الجديد يضعضع مكانة هونغ كونغ الاقتصادية

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 23:47

ترامب يحذر الصين.. القانون الجديد يضعضع مكانة هونغ كونغ الاقتصادية
عرب ٤٨ / أ ف ب

وجّه البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا يفضي إلى أن هونغ كونغ قد تخسر من مكانتها الدوليّة والماليّة، إذا فرضت بكين عليها "قانون الأمن القومي" الجديد والذي يثير الجدل في الأواسط الصينيّة وعلى إثره تجري مواجهات بين المتظاهرين في هونغ كونغ والشرطة الصينيّة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كايلي ماكيناني إن "من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونغ كونغ أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين" على المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن هذا التحذير صادر من الرئيس دونالد ترامب نفسه في ضوء "استيائه" من مشروع بكين.

اعتقال متظاهر في هونغ كونغ (أ ب)

وناقش البرلمان الصيني الأسبوع الفائت وينوي التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ، اعتبر إلى حد بعيد سبيلا لتجاوز الحكم شبه الذاتي الذي تتمتع به المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين العام 1997.

وسبق أن توعدت ادارة ترامب بحرمان هونغ كونغ الوضع التجاري المميز الذي تمنحه واشنطن للمدينة. وبفضل مكانتها المالية الدولية واحترام الحريات الأساسية لمواطنيها، فإن هونغ كونغ قادرة على منافسة لندن أو نيويورك.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ترامب
#هونغ كونغ
#الصين
#بكين
#أميركا
#قانون الأمن القومي

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