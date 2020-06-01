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الصين تهدد بإجراءات تصعيدية على القيود الأميركية

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 11:47

الصين تهدد بإجراءات تصعيدية على القيود الأميركية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت الصين اليوم الإثنين، أنها قد تفرض قيودا انتقامية على مصالح الولايات المتحدة، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان "أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني"، وذلك في أعقاب قرار ترامب إلغاء بعض الامتيازات الخاصة لهونغ كونغ مع الولايات المتحدة.

ويدرس ترام وإدراته حاليا مقترحا قدم من شهور لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين الملحقين بمعاهد تعليمية في الولايات المتحدة وعلى صلة بجيش تحرير الشعب أو الاستخبارات الصينية.

وتشير دراسة الإدراة لمقترح قد يطرد آلاف من طلاب الدراسات العليا الصينيين الذين يدرسون في جامعات أميركية إلى أحدث علامة على التوترات بين بكين وواشنطن التي تستعر حول التجارة وجائحة فيروس كورونا وحقوق الإنسان وحالة هونغ كونغ.

وفي سياق متصل قالت الصين أيضا، إن العنصرية "مرض مزمن في المجتمع الأميركي" في وقت امتدت الاحتجاجات إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب وفاة رجل أسود غير مسلح على أيدي الشرطة.

واعتبرت أن الاضطرابات تظهر "خطورة مشكلتي العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة" بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الولايات المتحدة
#الصين
#جورج فلويد

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