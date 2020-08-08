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عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 09:11

عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

بلغ عدد النساء المرشحات للفوز بمقاعد في مجلس النواب الأميركي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر رقما قياسيا، حسبما أعلن مركز النساء الأميركيات والسياسة مساء أمس، الجمعة.

وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتغيرز.

ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز.

وأضاف المركز إن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.

والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديموقراطيين.

والرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة في 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديموقراطيين انتخابات المجلس عام 2018.

وعام 2018 تم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونغرس.

ونحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء، 88 من الحزب الديموقراطي و13 من الحزب الجمهوري.

ونانسي بيلوسي الرئيس الحالية الديموقراطية للمجلس، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب. حيث ترأست بيلوسي مجلس النواب بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية عام 2018 عندما فاز الديموقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.

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