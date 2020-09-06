أميركا: الإمارات وإسرائيل تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيران

ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال حوار تلفزيوني عبر قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأميركية والشرق الأوسط.

ووصف بومبيو الاستماع إلى الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ"اللحظة التاريخية".

وقال إن "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأردف: "لقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الشواطئ الأميركية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط".

يجري جهاز الأمن الإسرائيلي مداولات حول "التعويض" الذي سيطالب به مقابل صفقة الأسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات، التي تشتري الأخيرة من خلالها أسلحة أميركية متطورة، وبينها طائرات إف35. وفي موازاة ذلك، ذكرت صحيفة إسرائيلية أن تقدما كبيرا في سياق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل قد طرأ خلال زيارة مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، إلى الرياض، الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد، بأن مداولات جارية في جهاز الأمن الإسرائيلي حول "التعويض" الذي ستحصل عليه إسرائيل مقابل صفقة الأسلحة الأميركية – الإماراتية، وأنه إلى جانب أمور أخرى، ستطلب إسرائيل تبكير إنتاج وتزويدها بأسلحة في إطار المساعدات العسكرية الأميركية بعام.

وأضافت الصحيفة أن للاقتراح الإسرائيلي أهمية أمنية واقتصادية على خلفية الأزمة الاقتصادية وتبعاتها على ميزانية الأمن، لكن الاقتراح يدل أيضا على أن المسؤولين في جهاز الأمن باتوا يدركون أن صفقة الأسلحة الأميركية – الإماراتية هي "مسألة منتهية"

وفي 13 آب/ أغسطس الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق "سلام" لتتويج التحالف بينهما، الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني واسع.