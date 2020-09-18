تركيا تستدعي السفير اليونانيّ

استدعت تركيا، اليوم الجمعة، سفير أثينا لدى أنقرة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء اليوم، إن وزارته استدعت سفير أثينا لدى أنقرة.

وأوضح تشاووش أوغلو في تصريح صحافيّ، أن الاستدعاء جاء على خلفية مانشيت وصفه بالـ"دنيئ" نشرته إحدى الصحف اليونانية ضد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وبشأن المفاوضات حول أزمة قبرص، أكد تشاووش أوغلو، أن أنقرة لن تتفاوض من أجل اتحاد فيدرالي للجزيرة.

وشدد بهذا الخصوص على أنه "لا معنى للدخول في مغامرة جديدة في قبرص مصيرها الفشل".