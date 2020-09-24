  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب يرفض التعهد الصريح بالانتقال السلمي للسلطة حال خسارته

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 16:55

ترامب يرفض التعهد الصريح بالانتقال السلمي للسلطة حال خسارته
ترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، الأربعاء (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التعهد بشكل واضح وصريح بالانتقال السلمي للسلطة، حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل، وقال خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إن "أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة، والديموقراطيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

وقال ترامب: "سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث، أنتم تعلمون أنني أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع، فهي كارثة"، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيلتزم بالانتقال السلمي للسلطة، وفق وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

بدوره، قال جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، معلقا على تصريحات ترامب: "في أي بلد نحن! إنه يقول أكثر الأشياء اللاعقلانية ولا أعرف ماذا أقول عن ذلك، لكن هذا لا يفاجأني".

وفي السياق ذاته، قال المدير القانوني للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ديفيد كول: "إن الانتقال السلمي للسلطة ضروري لديمقراطية فاعلة، وهذه التصريحات الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة يجب أن تزعج كل أميركي".

ومنذ شهور، كان ترامب يضغط ضد التصويت عبر البريد، قائلا إن التصويت عبر البريد على نطاق واسع سيؤدي إلى عمليات احتيال واسعة النطاق.

وفي تموز/ يوليو الماضي، رفض ترامب أيضا قبول نتائج الانتخابات القادمة خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، وفقا للمصدر ذاته.

يشار إلى أن ترامب رفض أيضا قبل أربع سنوات الالتزام باحترام نتائج الانتخابات إذا فازت منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#لرئيس الأميركي
#دونالد ترامب
#الانتخابات الرئاسية
#أميركا
#بايدن

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دول شرقي أوروبا تعرقل خطط الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع المهاجرين
دول شرقي أوروبا تعرقل خطط الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع المهاجرين

2020-09-24

عمان: اجتماع وزاري عربي أوروبي يدعو لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية
عمان: اجتماع وزاري عربي أوروبي يدعو لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

2020-09-24

بايدن: إقبال الأميركيين السود على التصويت ضرورة لفوزي
بايدن: إقبال الأميركيين السود على التصويت ضرورة لفوزي

2020-09-24

الأكثر قراءة

قيود مشددة لمواجهة كورونا: إغلاق شامل بدءا من الجمعة

قيود مشددة لمواجهة كورونا: إغلاق شامل بدءا من الجمعة

2020-09-23
نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة

نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة

2020-09-23
الصحة الإسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية في القدس

الصحة الإسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية في القدس

2020-09-23
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا اليوم و6,923 إصابة جديدة أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا اليوم و6,923 إصابة جديدة أمس

2020-09-23
جهاز الأمن الإسرائيلي يحذر من عواقب الأزمة الاقتصادية بالضفة

جهاز الأمن الإسرائيلي يحذر من عواقب الأزمة الاقتصادية بالضفة

2020-09-23