روحاني: برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض

ذكر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طهران، حضره عدد من الصحافيين المحليين والأجانب، اليوم الإثنين، أن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض.

وقال روحاني إن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن؛ "على علم بذلك جيدا"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف روحاني: "الأميركيون يحاولون منذ شهور إضافة قضية الصواريخ (إلى المحادثات النووية) و تم رفض هذا، والسيد بايدن يعرف ذلك جيدا".

واستبعد روحاني وقف بلاده برنامجها الصاروخي أو تغيير سياستها الإقليمية، غير أنه في المقابل طالب واشنطن بتغيير سياستها، بما في ذلك رفع العقوبات والتعويض عن الأضرار الاقتصادية التي سببها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وتأمل طهران أن يتسبب وصول بايدن إلى السلطة في عودة انضمام واشنطن للاتفاق النووي.

وفي أيار/ مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)؛ وفرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عقوبات جديدة ضد طهران.