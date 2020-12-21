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باكستان: "لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع إسرائيل"

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 22:21

باكستان: "لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع إسرائيل"
رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، الإثنين، إنها بيّنت للإمارات موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى "تسوية دائمة وملموسة" للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال مؤتمر صحافي، في مدينة مولتان شمال شرقي البلاد.

وقال قريشي: "بيّنت لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع موقف باكستان من إسرائيل، وأننا لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل ملموس ودائم للقضية الفلسطينية".

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد يوم واحد فقط من زيارته للإمارات، والتي اعتبرها الكثيرون "حاسمة" وسط شائعات بأن إسلام أباد، أرسلت سرا، مبعوثا، إلى تل أبيب.

ونفت إسلام أباد بالفعل هذه التقارير التي جاءت معظمها من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وردا على أسئلة تتعلق بتقارير عن ضغوط مزعومة من السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى للاعتراف بإسرائيل، قال قريشي إنه أوضح لنظيره الإماراتي "عمق العواطف والمشاعر" لدى الباكستانيين بشأن فلسطين وكشمير.

وأضاف أن وزير الخارجية الإماراتي "تفهم مشاعرنا تماما" من القضيتين.

لكن قريشي لم يصرح فيما إذا كان تلقى طلبا من نظيره الإماراتي للاعتراف بإسرائيل.

كما رفض قريشي مزاعم الضغط على إسلام أباد للاعتراف بإسرائيل، وقال: "أولا، لن يكون هناك ضغط علينا ولا يوجد. ثانيًا، علينا اتخاذ قرارات تضع مصالح باكستان في الاعتبار وليس بسبب أي ضغط. لدينا سياسة ولا نزال متمسكين بها".

يُذكر أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات، ولاحقا مع البحرين، وأعلنت الخرطوم في الشهر التالي موافقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، ليعلن المغرب في كانون الأول/ ديسمبر الجاري خطوة مماثلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وزارة الخارجية الباكستانية
#باكستان
#الإمارات
#الاعتراف بإسرائيل

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