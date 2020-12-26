  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روحاني: واشنطن تمنع إيران من شراء لقاح كورونا

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 16:38

روحاني: واشنطن تمنع إيران من شراء لقاح كورونا
دفن ضحايا كورونا في إيران (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، السبت، إنّ الولايات المتحدة "تختلق العقبات" لمنعها من ذلك.

وتابع روحاني أنّ إيران وفّرت المال اللازم لشراء اللقاح "من بنك ما" (لم يكشف عن اسمه) عن طريق آلية "كوفاكس"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاح كورونا من قبل دول العالم، وتخطط لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا بحلول 2021.

لكنّ الولايات المتحدة، وفق روحاني، رهنت شراء اللقاح بمصادقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة (أوفاك)، وتابع "إنهم يقومون بتخويف الآخرين ومنظّمة الصحة العالمية بمثل هذه الأساليب. لقد قمنا بتوفير المال اللازم (لشراء اللقاح) ووافقت الدولة ذات الصلة على نقل المال، كما أنّ ’أوفاك’ وافق على العملية، إلّا أنّهم قالوا يجب أن يمر المال أولا عبر البنك الأميركي".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على البنوك التي تتعامل مع السلطات الإيرانيّة.

والخميس، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همّتي، تسوية مشكلة شراء اللقاح المصنّع خارج إيران، بعد موافقة أميركية.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني: "لقد حصلت الموافقة فجر اليوم (الخميس) لتحويل المبلغ من حساب أحد البنوك (غير أصول البنك المركزي في كوريا)، وقد أصدرنا الإيعاز لتسديد مبلغ شراء اللقاح؛ أن المتابعات اللازمة في هذا الخصوص قائمة دون توقف"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانيّة.

والمبلغ المشار إليه يصل إلى 200 مليون يورو.

وتعد إيران الدولة الشرق الأوسطيّة الأكثر تضرّرًا بفيروس كورونا، وسجّلت قرابة مليون إصابة وأكثر من خمسين ألف حالة وفاة.

وسبق لروحاني أن قال إن عدد المصابين بكورونا في إيران تجاوز العشرين مليون إصابة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيران
#حسن روحاني
#لقاح كورونا
#الولايات المتحدة

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفد عسكري تركي رفيع إلى ليبيا بعد تهديدات حفتر
وفد عسكري تركي رفيع إلى ليبيا بعد تهديدات حفتر

2020-12-26

ثلاثة انفجارات تهزّ كابل: مقتل شرطيَين وإصابة 6 آخرين
ثلاثة انفجارات تهزّ كابل: مقتل شرطيَين وإصابة 6 آخرين

2020-12-26

عالميًا: عدد إصابات كورونا يتجاوز 80.2 مليون
عالميًا: عدد إصابات كورونا يتجاوز 80.2 مليون

2020-12-26

الأكثر قراءة

المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي في المصياف

المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي في المصياف

2020-12-25
الحكومة تصادق على قيود مشددة: التعليمات الكاملة للإغلاق الثالث

الحكومة تصادق على قيود مشددة: التعليمات الكاملة للإغلاق الثالث

2020-12-25

"انفجار هائل" في وسط مدينة أميركية يرجح أنه بسيارة

2020-12-25
استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

2020-12-25
مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

2020-12-25