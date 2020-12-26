روحاني: واشنطن تمنع إيران من شراء لقاح كورونا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، السبت، إنّ الولايات المتحدة "تختلق العقبات" لمنعها من ذلك.

وتابع روحاني أنّ إيران وفّرت المال اللازم لشراء اللقاح "من بنك ما" (لم يكشف عن اسمه) عن طريق آلية "كوفاكس"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاح كورونا من قبل دول العالم، وتخطط لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا بحلول 2021.

لكنّ الولايات المتحدة، وفق روحاني، رهنت شراء اللقاح بمصادقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة (أوفاك)، وتابع "إنهم يقومون بتخويف الآخرين ومنظّمة الصحة العالمية بمثل هذه الأساليب. لقد قمنا بتوفير المال اللازم (لشراء اللقاح) ووافقت الدولة ذات الصلة على نقل المال، كما أنّ ’أوفاك’ وافق على العملية، إلّا أنّهم قالوا يجب أن يمر المال أولا عبر البنك الأميركي".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على البنوك التي تتعامل مع السلطات الإيرانيّة.

والخميس، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همّتي، تسوية مشكلة شراء اللقاح المصنّع خارج إيران، بعد موافقة أميركية.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني: "لقد حصلت الموافقة فجر اليوم (الخميس) لتحويل المبلغ من حساب أحد البنوك (غير أصول البنك المركزي في كوريا)، وقد أصدرنا الإيعاز لتسديد مبلغ شراء اللقاح؛ أن المتابعات اللازمة في هذا الخصوص قائمة دون توقف"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانيّة.

والمبلغ المشار إليه يصل إلى 200 مليون يورو.

وتعد إيران الدولة الشرق الأوسطيّة الأكثر تضرّرًا بفيروس كورونا، وسجّلت قرابة مليون إصابة وأكثر من خمسين ألف حالة وفاة.

وسبق لروحاني أن قال إن عدد المصابين بكورونا في إيران تجاوز العشرين مليون إصابة.