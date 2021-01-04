ترامب قد يواجه تحقيقا جنائيًّا إثر مكالمة مسرّبة بشأن الانتخابات

رجّح سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري، براد رافنسبيرغر، الإثنين، أن يواجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تحقيقا جنائيًّا مكالمة مسربة بشأن الانتخابات.

وفي حين استبعد رافنسبيرغ أن يطلق مكتبه تحقيقا في المكالمة الهاتفية التي أحدثت ضجة كبيرة في الولاية المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، رجّح أن يفتح الادعاء العام في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا تحقيقا جنائيًّا بحق ترامب.

وقال إن تحقيقا جنائيا قد يطلقه المدعي العام في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا.

وأضاف أنه نظرًا لأن ترامب تحدث شخصيًا مع رافنسبيرغر يوم السبت، وأجرى محادثة مع كبير المحققين في مكتب سكرتير الولاية الخارجية، "قد يكون هناك تضارب في المصالح" من شأنه أن يمنع أي احتمال لفتح تحقيق.

وذكر السكرتير لبرنامج "صباح الخير أميركا" عبر شبكة "إيه بي سي": "علمت أن المدعي العام في مقاطعة فولتون سينظر في الأمر، وربما هذا المكان المناسب للمضي في الدعوى".

وحول مكالماته مع ترامب، لفت رافينسبرغر إلى أنه لم يعتقد على الإطلاق أنه كان من المناسب الحديث مع ترامب حول نتائج الانتخابات.

وأضاف أن المكالمة جرت في نهاية المطاف بعد أن دفع موظفو البيت الأبيض من أجلها، مستطردا أنه "يفضل عدم التحدث إلى شخص ما عندما نكون في دعوى قضائية"، في إشارة إلى دعوى ترامب القضائية ضد جورجيا بشأن نتائج الانتخابات.

وهاجم ترامب رافينسبرغر عبر "تويتر" قائلا إنه أجرى مكالمة معه، بيد أن سكرتير الدولة لم يكن "راغبا أو قادرا على الإجابة على أسئلتي"، ما دفع الأخير لتكذبيه قائلا: "الحقيقة ستظهر".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب "ضغط على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا لإيجاد أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز"، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة، السبت، حصلت عليها الصحيفة.

وقالت الصحيفة التي نشرت يوم الأحد، مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر، واستمرت ساعة، إن "ترامب راوح في حديثه ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن".

وذكرت الصحيفة أن رافينسبرغر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترامب، وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى "نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة".