إيران لبايدن: الاتفاق النووي بدون إضافات

قطع وزير الخارجيّة الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقال نشره بمجلّة "فورين أفيرز" الأميركيّة، الجمعة، أن بلاده لن تقدّم مزيدًا من التنازلات للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، العودة إليه.

وجاء مقال ظريف بعنوان "إيران تريد الاتفاق النووي الذي أبرمته. لا تطلبوا من طهران الالتزام بمطالب جديدة"، ما يشير إلى رفض إيران أن يشمل الاتفاق الجديد البرنامج الصاروخي الإيراني، بحسب ما تطالب إسرائيل ومسؤولون دوليّون.

واشترط ظريف الرفع "غير المشروط" للعقوبات التي تستهدفها وعدم السعي إلى "انتزاع تنازلات" منها، ونبّه الوزير الإيراني إلى أن الوقت ضاغط.

وقال ظريف "على الحكومة الجديدة في واشنطن حسم خيار أساسي. يمكنها تبني سياسات إدارة ترامب الفاشلة، ومواصلة السير على طريق ازدراء التعاون والقانون الدوليين... (أو) يمكن أن يختار بايدن طريقا أفضل عبر إنهاء سياسة ’الضغوط القصوى’ الفاشلة التي تبناها ترامب والعودة إلى الاتفاق الذي تخلى عنه سلفه".

وأضاف أنه في هذه الحالة "ستعود إيران بدورها إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي"، لكن "إن أصرت واشنطن على انتزاع تنازلات فإن هذه الفرصة ستضيع".

وتوصلت الجمهورية الإسلامية مع ست دول كبرى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا) إلى خطة عمل شاملة مشتركة في فيينا عام 2015، لتسوية المسألة النووية الإيرانية عقب 12 عاما من التوتر.

وضمن الاتفاق لإيران تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتقديم ضمانات تثبت عدم اعتزامها تطوير قنبلة نووية، ولطالما نفت طهران رغبتها في تطوير قنبلة مماثلة.

وصار الاتفاق مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في ظل إدارة دونالد ترامب، ثم إعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران.

وتسببت عودة العقوبات بركود اقتصاد إيران التي تخلت تدريجيا منذ 2019 عن غالبية التزاماتها التي تعهدت بها في فيينا.

واعتبر جو بايدن أن سياسة سلفه تجاه إيران فاشلة، وعبر عن نيته إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكنه اشترط أن تعود إيران لالتزاماتها، في وقت تطالب الأخيرة بأن ترفع الولايات المتحدة أولا جميع العقوبات التي تستهدفها وأن تحترم كل تعهداتها.

وقال ظريف في مقاله "لا يزال بإمكان الحكومة الأميركية الجديدة إنقاذ الاتفاق لكن ذلك سيتم فقط في حال قدرتها على توفير إرادة سياسية حقيقية في واشنطن تسمح بإظهار أن الولايات المتحدة مستعدة لتكون شريكا موثوقا به في مسعى جماعي"، وتابع "على حكومة (بايدن) أن تبدأ برفع غير مشروط لكل العقوبات المفروضة والتي أعيد فرضها منذ تسلم ترامب السلطة"، محذرا من محاولة بايدن العمل على "انتزاع تنازلات" من إيران.

وعلى غرار باريس وبرلين، عبّر بايدن عن رغبته في توسيع التفاوض مع إيران ليشمل صواريخها ونفوذها الإقليمي.

بينما شدّد الوزير أن "صبر الإيرانيين بدأ ينفد" مثلما يظهر القانون الذي أقره النواب في كانون الأول/ديسمبر ويجبر الحكومة على "رفع درجة التخصيب والحد من عمليات التفتيش الأممية إن لم ترفع العقوبات بحلول شباط/فبراير".

وفي إشارة إلى أن التوتر لا يزال كبيرا بين طهران وواشنطن، نشر حساب على "تويتر" مرتبط بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، دعوة، الخميس، للانتقام من المسؤولين عن اغتيال الفريق قاسم سليماني بضربة لطائرة مسيرة أميركية في بغداد مطلع 2020.

وجاء في تغريدة نشرها حساب "خامنئي سايت" أن "قاتل سليماني ومن أمر بقتله سينالان الانتقام"، وأرفقت بصورة مركبة لترامب وهو يمارس الغولف على ضفة البحر ويظهر على الملعب الأخضر ظلّ طائرة حربية.

وجرى مساء الجمعة تعليق الحساب لأنه ينتهك "قواعد تويتر"، وفق ما أعلنت المنصة الاجتماعية في رسالة.