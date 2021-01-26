موسكو تقترح مؤتمرا وزاريا دوليا لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اقترح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في الأمم المتحدة، تطبيق الفكرة الفلسطينية القاضية بتنظيم مؤتمر دولي حول الصراع الفلسطيني/ العربي - الإسرائيلي، على المستوى الوزاري، وبمشاركة الرباعية الدولية ودول خليجية ومصر والأردن، وذلك في الربيع أو الصيف.

وذكّر لافروف أن روسيا وافقت منذ البداية على الطلب الذي تقدم به في أيلول/سبتمبر الماضي، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي مطلع 2021 "لإطلاق عملية سلام"، أعطى الوزير تفاصيل عن المشاركين فيه خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن.

وقال لافروف: "نقترح ان يعقد في ربيع - صيف 2021 مؤتمر وزاري دولي تشارك فيه روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء اللجنة الرباعية (للوساطة في الشرق الأوسط) وأربع دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين وبالطبع إسرائيل وفلسطين".

وأضاف "من الأهمية أيضا دعوة السعودية التي هي وراء مبادرة السلام العربية" بدون تحديد مكان أو زمان لعقد مثل هذا المؤتمر.

وقال لافروف "قد يكون هذا الاجتماع منصة لإجراء تحليل شامل للوضع ومساعدة الدول على فتح حوار" مذكرا بأن روسيا "مستعدة أيضا لان تستضيف في موسكو اجتماعا بين إسرائيل والفلسطينيين على أعلى مستوى".

وخلال الجمعية العامة السنوية الأخيرة للأمم المتحدة، أعلن محمود عباس، أنه يجب تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي "على أساس القانون الدولي" والمعايير المتفق عليها من الأسرة الدولية.

وخلال جلسة الثلاثاء شدد معظم المشاركين تقريبا على ضرورة اعتماد "حل الدولتين".

وللمرة الأولى منذ 15 عاما يتوقع تنظيم انتخابات فلسطينية هذه السنة، تشريعية في 22 أيار/مايو ورئاسية في 31 تموز/يوليو.