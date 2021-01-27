  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روسيا: لا ربط للاتفاق النووي بملفات أخرى

تاريخ النشر: 27/01/2021 - 21:31

روسيا: لا ربط للاتفاق النووي بملفات أخرى
بوتين وروحاني (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعربت روسيا، اليوم، الأربعاء عن رفضها للربط بين العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وبين ملفات أخرى، مثل النفوذ الإقليمي لطهران.

وجاء الموقف الروسي على لسان نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قال فيه إنه في العام الماضي "تمكنا من إنقاذ الاتفاق والحفاظ عليه. نأمل جميعًا أن تتخذ الإدارة الجديدة (لجو بايدن) خطوات عملية في هذا الاتجاه".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "لكن يجب عدم إقحامه بإطار إقليمي موجود بالفعل"، موضحًا "أنها عملية جيدة في ذاتها. إنها لا تستبعد إجراءات أخرى، ولكن يجب إجراؤها في جلسات نقاش أخرى، بطريقة مختلفة، ولا ينبغي ربطها بخطة التحرك الشاملة المشتركة".

وأبرم الاتفاق المعروف بخطة التحرك الشاملة المشتركة العام 2015 بين إيران والصين الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ونصّ على تخفيف العقوبات على إيران في مقابل قيام طهران بالحد من طموحاتها النووية وضمانات بعدم سعيها لحيازة قنبلة نووية.

وتعرّض الاتفاق لضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، منه في 2018، وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى" انتهجتها إدارته.

وتوقفت إيران منذ 2019 عن احترام غالبية التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مؤكدة أنها ستعود عن قراراتها في حال انضمت الولايات المتحدة من جديد إلى الاتفاق.

ورأى بوليانسكي أن الاتفاق النووي أصبح الآن "هشًا للغاية"، لكنّه "إنجاز عبقري للدبلوماسية العالمية" و"لا نرى أي سبب لتعديله".

ومع احتمال عودة الولايات المتحدة طرفا في الاتفاق النووي، برزت مطالبات من أجل إعادة التفاوض بشأنه من خلال ربطه بمواضيع مثل الصواريخ الباليستيّة والنفوذ - الذي يعتبره الغرب ضارًا - الإيراني في الشرق الأوسط، من لبنان إلى اليمن.

وعام 2017، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إضافة عدة "ركائز" للاتفاق النووي، إحداها تتعلق بالصواريخ الباليستيّة الإيرانية، وأخرى بمرحلة ما بعد العام 2025 حين تنتهي مفاعيل بعض البنود ودور إيران الإقليمي.

وأشار نائب السفير الروسي إلى أن الحفاظ على الاتفاق "لا يستبعد إجراء مناقشات إقليمية وبناء الثقة بين الدول التي تتباحث وتتفاهم عبر تحديد مصادر وأسباب التوتر في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأميركي الجديد، أنطوني بلينكن، إن إدارة جو بايدن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني شرط وفاء طهران بالتزاماتها من جديد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاتفاق النووي
#إيران
#روسيا
#الولايات المتحدة
#بايدن
#ترامب

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل

2021-01-27

السيطرة على أخطر شبكة للجرائم الإلكترونية في العالم
السيطرة على أخطر شبكة للجرائم الإلكترونية في العالم

2021-01-27

رئيس البرلمان الألماني يحذر من اشتداد كراهية الأجانب واللاسامية
رئيس البرلمان الألماني يحذر من اشتداد كراهية الأجانب واللاسامية

2021-01-27

الأكثر قراءة

تطعيم 4 مليون شخص وأعراض جديدة للقاح فايزر بالبلاد

تطعيم 4 مليون شخص وأعراض جديدة للقاح فايزر بالبلاد

2021-01-26
واشنطن: إدارة بايدن ستستأنف العلاقات مع السلطة وتسعى لتعزيز التطبيع

واشنطن: إدارة بايدن ستستأنف العلاقات مع السلطة وتسعى لتعزيز التطبيع

2021-01-26
تمديد مرتقب للإغلاق: ما هي مراحل الخروج المتوقعة؟

تمديد مرتقب للإغلاق: ما هي مراحل الخروج المتوقعة؟

2021-01-26
سرقة الذخيرة من

سرقة الذخيرة من "تسيئيليم": السارقون تلقوا مساعدة من داخل القاعدة

2021-01-26
طعن مجندة: شهيد بنيران الاحتلال قرب سلفيت

طعن مجندة: شهيد بنيران الاحتلال قرب سلفيت

2021-01-26