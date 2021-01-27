كورونا عالميا: 2.2 مليون وفاة و100 مليون و840 ألف إصابة

بلغ عدد وفيات كورونا حول العالم أكثر من 2 مليون و167 ألف وفاة، وبلغت حصيلة المصابين 100 مليون ونحو 840 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 72 مليونا و867 ألف مريض، بحسب إحصائيات نشرتها منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملحوظة في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 528 ألف و698 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15,879 حالة وفاة.

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن، ببذل جهد جدير "بزمن الحرب" لتعزيز برنامج التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم الذي بات يسجل أكثر من مليون إصابة.

وأعلن بايدن أن الهدف هو طلب 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات للوصول إلى قدرة تطعيم كل الشعب الأميركي بحلول نهاية الصيف.

فيما تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 25 مليون إصابة و425 ألف وفاة، قدم الرئيس الأميركي إجراءات لتسريع توزيع اللقاحات الذي شهد تأخرا بسبب مشاكل لوجستية في نهاية عهد دونالد ترامب.

وقال بايدن "هذا تعهد زمن حرب، إنه ليس مبالغة " مشيرا إلى احتمال وصول عدد الوفيات إلى 500 ألف في نهاية شباط/فبراير.

في تناقض مع سياسة التقليل من شأن المخاطر والرسائل المتناقضة حول وضع الكمامات أو القيود لوقف الوباء التي طبعت رئاسة ترامب، حذر بايدن من أنه في انتظار الوصول إلى مناعة جماعية "الكمامات هي الدفاع الأفضل وليس اللقاحات".

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي عادت لتتخطى عتبة الـ4000، وسجلت 4,045 وفاة، وبريطانيا التي سجلت كذلك عدد وفيات مرتفع بواقع 1,631 وفاة، والبرازيل 1,206 وفيات، وألمانيا 988 وفاة، وجنوب أفريقيا 680 وفاة.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا 148,265 إصابة، والبرازيل 63,626 إصابة، واسبانيا 36,435 إصابة، وفرنسا 22,086 إصابة، وبريطانيا 20,089 إصابة.

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا 435,452 وفاة، والبرازيل 218,918 وفاة، والهند 153,751 وفاة، والمكسيك 152,016 وفاة، وبريطانيا التي تخطت عتبة الـ100 ألف بواقع 100,162 وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا التي تخطت عتبة الـ26 مليوناً بواقع 26,011,222 إصابة، والهند 10,690,279 إصابة، والبرازيل 8,936,590 إصابة، وروسيا 3,756,931 إصابة، وبريطانيا 3,689,746 إصابة.