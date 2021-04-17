تايلاند تستقبل قائد المجموعة الانقلابية في بورما

عرب ٤٨ / أ ف ب

سيشارك قائد المجموعة العسكرية الانقلابية الحاكمة في بورما الجنرال، مين أونغ هلاينغ، في قمة خاصة لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية، السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تاني سانغرات، في تصريح أمام الصحافيين إن "قادة عدة أكدوا حضورهم بمن فيهم مين أونغ هلاينغ".

ومن المقرر عقد قمة لدول آسيان العشر في 24 نيسان/ أبريل في جاكارتا للتباحث في الوضع في بورما بعد انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالزعيمة البورمية، أونغ سان شو تشي.

ويأتي تأكيد حضور قائد المجموعة العسكرية في اجتماع جاكارتا الذي سيكون أول زيارة له إلى الخارج، بالتزامن مع إعلان الإفراج عن حوالي 23 ألف سجين بمناسبة الاحتفالات بالسنة البوذية الجديدة.

ولم تحدّد السلطات ما إذا سيكون هناك بين المساجين المحررين، مدنيون أو صحافيون أوقفوا خلال الأسابيع الأخيرة أثناء التظاهرات الاحتجاجية الشعبية ضد الانقلاب.