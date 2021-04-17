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عالميًا: عدد وفيات كورونا الإجمالي تجاوز عتبة الـ3 ملايين

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 12:30

عالميًا: عدد وفيات كورونا الإجمالي تجاوز عتبة الـ3 ملايين
أكثر من 3 ملايين وفاة جراء الجائحة (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

تجاوزت وفيات كورونا عالميًا، اليوم السبت، عتبة ثلاثة ملايين وفاة في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، استنادًا إلى بيانات السلطات الصحية الوطنية السبت حتى ساعات الظهيرة.

بعد تباطؤ طفيف في آذار/مارس، عاود عدد الوفيات اليومي الارتفاع من جديد في العالم، مع تسجيل معدل يفوق 12 ألف وفاة في اليوم، الأسبوع الماضي. وفي وقت تحصد بعض الدول ثمار حملات التلقيح الكثيفة، تواجه دول أخرى مثل الهند ارتفاعًا حادًا جديدًا لأعداد الإصابات.

في جميع أنحاء العالم، تتعدى الوفيات في المتوسط 12 ألف حالة يوميًا، بينما تزيد الحالات الجديدة عن 700 ألف حالة يوميًا. (أ.ب.)

ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب الإخفاء الحكومي المحتمل أو العديد من الحالات، التي تم التغاضي عنها في المراحل الأولى من تفشي الفيروس الذي بدأ قبل 16 شهرًا في مدينة ووهان، الصينية، في نهاية عام 2019.

في جميع أنحاء العالم، يختلف مسار الفيروس والسباق للسيطرة عليه بشكل كبير من بلد إلى آخر. حتى في الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة وبريطانيا أن حملات التطعيم الخاصة بهما تحقق نجاحات ويبدأن في التفكير في الحياة بمرحلة ما بعد الوباء، فإن أماكن أخرى غنية وفقيرة على حد سواء، من بينها فرنسا والهند، تتخلف عن الركب في إطلاق النار وفرضت عمليات إغلاق جديدة قيودا أخرى مع ارتفاع الحالات.

حملات التطعيم تسابق الزمن (أ. ب.)

وتجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة وحدها 560 ألفًا، وهو ما يمثل أكثر من 1 من كل 6 حالات وفاة في العالم جراء كورونا، وهي أعلى نسبة تم الإبلاغ عنها من قبل أي دولة. ويلي الولايات المتحدة البرازيل والمكسيك والهند وبريطانيا.

وأوصت الولايات المتحدة هذا الشهر بوقف استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون"، حتى تحقق في حدوث جلطات دموية نادرة للغاية ولكنها خطيرة، كما شمل التوقف بعض الدول الأوروبية أيضًا.

وبالمثل، تعرض لقاح "أسترازينيكا" للتأخير والقيود في بعض البلدان بسبب الخوف من التخثر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وفيات كورونا
#عالميا

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