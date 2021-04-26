مفاوضات فيينا حول النووي الإيرانيّ تُستأنف الثلاثاء

تستأنف المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني، يوم الثلاثاء المُقبل، في العاصمة النمساوية فيينا، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الإثنين.

وقال الاتحاد في بيانه إن "اللجنة المشتركة التابعة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ستستأنف عملها الثلاثاء 27 أبريل (نيسان) في فيينا".

وأوضح أن "المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، سيترأس اللجنة المشتركة، نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل".

وأكد أن "المشاركين سيواصلون مناقشاتهم؛ لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق".

وانطلقت مؤخرا في فيينا مفاوضات لإحياء "الاتفاق النووي" بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، عام 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران.