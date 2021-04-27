استئناف محادثات فيينا: أميركا تتكتم بشأن رفع العقوبات عن إيران

تستأنف المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين، في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وإقناع طهران بإنهاء انتهاكاتها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك برئاسة المسؤول السياسي في الاتحاد إنريك مورا.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات، وسط حراك دبلوماسي وحديث إيراني عن تقدم في المفاوضات يقابله تكتم أميركي بشأنها خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات عن طهران.

وجددت إيران رفضها لمبدأ "خطوة مقابل خطوة" بشأن العودة للاتفاق النووي، بالتزامن مع إرسالها وفدا إلى فيينا للتباحث بشأن الملف.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن محادثات فيينا تسير بشكل جيد بهدف العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي. وأضاف خلال زيارته لبغداد أمس الاثنين أن بلاده ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق بمجرد أن تنفذ واشنطن تعهداتها.

واجتمعت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا، للاتفاق على الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "سيواصل المشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق".

ويوجد وفد أميركي في موقع منفصل في فيينا مما يتيح لممثلي القوى الخمس التنقل بين الجانبين، لأن إيران رفضت المحادثات المباشرة.

وفي الجولتين السابقتين، قالت الأطراف الأوروبية في الاتفاق إنها شهدت تقدما، لكن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل.