بلينكن يبحث "النووي الإيراني" مع رئيس الموساد والسفير الإسرائيلي

اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الموساد، يوسي كوهين، وسفير إسرائيل لدى واشنطن، غلعاد إردان، مساء الخميس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"المطلّع".

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المسؤولين عبرا عن "قلقهما الشديد" من أنشطة إيران النووية.

وقال المصدر إن الاجتماع الذي عقد في واشنطن، جاء بعد محادثات جرت هذا الأسبوع بين مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، والتي شدد فيها الوفد الإسرائيلي على "حريتهم في العمل" ضد إيران بالطريقة التي يرونها مناسبة.

ويستكشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، احتمالات عودة بلاده للاتفاق النووي الموقع في 2015 لاحتواء برنامج إيران النووي، بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب. وبالتزامن مع ذلك، كثفت إسرائيل دعواتها لتطبيق المزيد من القيود الصارمة على التكنولوجيات والمشروعات الحساسة التي تمتلكها إيران.

وعلى صلة، وصعد وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس، من نبرة التحذيرات التي تصدر عن بلاده بشأن الاتفاق النووي الذي ترفضه بين إيران وقوى عالمية، وقال إن "الحرب مع طهران ستلي إحياءه حتما".

وكرر كوهين موقف إسرائيل بأنها لا تعتبر أنها مقيدة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد، وقال: "اتفاق سيء سيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة".

واجتماع بلينكن وفريقه برئيس الموساد والسفير الإسرائيلي، كان الأحدث فحسب من سلسلة من الاتصالات عالية المستوى، إذ تعقد حاليا، في واشنطن اتصالات أميركية - إسرائيلية واسعة حول المفاوضات الدولية مع إيران في فيينا.

وبحسب مصدر "رويترز"، تهدف المباحثات الإسرائيلية الأميركية إلى السماح للمسؤولين الإسرائيليين بالتنفيس عن غضبهم، بينما تسعى واشنطن لأرضية مشتركة فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وقال المصدر إن المسؤولين الإسرائيليين عبرا خلال محادثات، الخميس، عن "قلقهما العميق من ملف إيران النووي وأنشطة أخرى". وأحجم المصدر عن الكشف عن رد بلينكن ومساعديه على تلك التصريحات.

وفي وقت سابق، الخميس، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، إردان، إن الاتفاق المتوقع مع طهران لن يمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وجاءت تصريحات أردان بعد محادثات عقدها برفقة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بن شابات، الأربعاء في واشنطن، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، ساليفان.

وقال إردان في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "تم الاتفاق على أن تتصرف كل من الدولتين بشفافية وألا تفاجئ كل منهما الأخرى". وأضاف أن "الإدارة الأميركية ستستمر في مراعاة حرية إسرائيل في العمل ضد التهديد الإيراني".

واعتبر السفير الإسرائيلي أن "الاتفاق النووي المتوقع لن يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، بل سيؤدي إلى رفع معظم العقوبات عنها في غضون عدة سنوات". واستدرك "إسرائيل ملتزمة بمنع ذلك".

وانطلقت مؤخراً في فيينا مفاوضات لإحياء "الاتفاق النووي" بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد انسحاب إدارة ترامب منه، عام 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران.